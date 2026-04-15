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「毛毛海關」假安檢真偷吃！緝毒犬舌頭沾滿奶油當場人贓俱獲

▲黑色的機場緝毒犬原本超專業地在行李轉盤旁巡邏，卻突然將整顆頭深深埋進包包裡不出來。（圖／翻攝IG@banbanpet_）

▲「毛毛海關」假安檢真偷吃的過程太快，讓領犬員來不及阻止，拉出狗狗的頭時，已經有好幾大口蛋糕被吞下肚了。（圖／翻攝IG@banbanpet_）

「毛毛海關」以身試毒！偷吃畫面讓全場笑翻

韓國濟州國際機場日前爆發一起超可愛的「執法過當」事件！原本應該嚴格把關國門的緝毒犬，在檢查旅客行李時，搜到了食物，下秒竟受不了誘惑，當眾「濫用公權力」狂吃旅客包裡的鮮奶油蛋糕。這段擅自幫忙「銷毀證物」的畫面全被拍下並在社群瘋傳，讓全球網友笑翻。近期有一段影片在韓國網路引爆話題，有隻黑色的機場緝毒犬原本超專業地在行李轉盤旁巡邏，認真嗅聞每個旅客的包包。當牠靠近某個袋子時，突然停了下來，並將整顆頭深深埋進包包裡不出來，起初旁人還以為是發現不得了的「違禁品」。但過不到一秒，旁邊的領犬員立刻察覺不對勁，上前用手將狗狗的頭從包包裡拉出來。這才發現這隻狗狗根本不是找到了違禁品，而是聞到了香氣濃郁的「牛奶捲蛋糕」，隨後當場「銷毀證物」，大口狂嗑起來！被拉開時，狗狗的嘴上還叼著一塊蛋糕，舌頭上也沾著白花花的鮮奶油，證據不言而喻。目睹荒唐的一幕，領犬員直接傻眼，隨即急忙拍打狗狗的嘴巴制止，並試圖搶救剩下的蛋糕；而一旁目擊全程、身為苦主的旅客，反而大笑著幫狗狗緩頰：「沒關係啦，狗狗一定是餓了！」「毛毛海關」假公濟私的影片曝光後，立刻引來大批網友朝聖，許多人紛紛幫這隻貪吃的毛毛海關配上超有戲的內心獨白：「狗狗發現了熱量炸彈，太危險了，必須馬上吃掉！」「長官！這批貨太毒了，我先用生命幫大家以身試毒！」「報告，熱量炸彈已迅速解決」「證據確鑿，但證物被我吃掉了！」「肯定是第一天上班的實習生吧？」