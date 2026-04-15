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台灣太陽能族群今（15）日盤中全面發動攻勢，包括元晶、茂迪、聯合再生強拉漲停。據路透社引述知情人士指出，中國官方正考慮限制國內太陽能面板設備向美國出口。市場預期，台灣太陽能供應鏈有望迎來龐大的轉單效應。根據外電報導，中國官員近期已召集國內太陽能面板設備供應商進行初步會談，研擬限制設備輸美。分析人士與業界普遍認為，這項反制措施的頭號目標，就是為了阻擋馬斯克推動美國本土太陽能產能、降低對中依賴的企圖。馬斯克原訂計畫在美國大幅增加100GW的太陽能產能，因中國低成本的製造優勢，團隊甚至在今年1月密訪中國，尋求向中國廠商採購價值高達29億美元的設備。路透指出，這項出口管制目前尚未正式進入徵求意見階段，中國官方也暫無回應，但產業界認為，這明顯是中國將稀土出口管制戰略思路，延伸至具備絕對優勢的太陽能領域。目前全球高達80%的太陽能組件由中國生產，全球前十大電池製造設備供應商也全數位於中國。為了因應AI與太空運算快速飆升的龐大電力需求，包含Google、亞馬遜（Amazon）等美國科技巨頭，正全面加碼對地面太陽能及儲能系統的投資。若中國此項限制措施正式上路，恐將嚴重拖慢美國企業建廠速度。然而，中國戰略，成為台灣太陽能產業的絕佳轉機。市場分析，在美企龐大的綠電需求下，若無法順利從中國取得設備與組件，美國勢必得加速建立非紅供應鏈，台灣太陽能廠可望迎來轉單效應。