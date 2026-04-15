我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒台鋼雄鷹今（15）日持續作客台中洲際球場，踢館中信兄弟，此役雄鷹推出左投王維中先發，交手兄弟王牌羅戈（Nivaldo Rodriguez）。王維中此役威風八面，對兄弟打線主投6.2局無失分，退場時為勝投候選人，王維中前次先發超過6局無失分已經2021年9月17日，距離今日已相隔1617天。王維中此役狀況極佳，前2局讓兄弟打線6上6下，3局下雖然被敲出2安，但在安打之間讓宋晟睿敲出雙殺打，王維中順利化解危機。4局下王維中被首棒打者張仁瑋敲安，但後面連續解決3人，再度安全下莊。5局下與6局下王維中演出6上6下，還送出3次三振。7局下王維中續投，一出局後被陳俊秀敲安，隨後解決詹子賢，此時雄鷹決定換投，由王維中哥哥王躍霖接手，並解決曾頌恩，替弟弟守下勝投資格。總計王維中此役主投6.2局無失分，共用91球，被敲出4安，另外送出3次三振。王維中前次先發超6局無失分，已經是2021年9月17日，當時他對兄弟主投7.2局無失分，最終拿下勝投，距離今日已相隔1617天。