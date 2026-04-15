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▲中鋼公司115年5月鋼品月盤價採取全面調漲。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智說明115年5月鋼品月盤價採取全面調漲的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司115年5月鋼品月盤價採取全面調漲。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司考量國際景氣與鋼鐵市場正同步轉暖的氛圍，鋼價走勢穩中看升及鋼鐵產業下游仍面臨競爭挑戰，為順應國際鋼鐵市場緩步復甦的行情，並兼顧客戶接單競爭力，決定今(115)年5月鋼品月盤價採取全面調漲，並持續推動多元方案，以確保接單量能中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司為因國際鋼鐵市場緩步復甦，短期鋼價走勢穩中看升，以及考量適逢年末庫存調整，下游產業購料心態保守，為兼顧成本壓力與國際行情走勢，乃決定今(115)年5月鋼品月盤價採取全面調漲，並持續推動多元方案，以確保接單量能。黃建智說，全球經濟穩定復甦，美國製造業維持擴張態勢，製造業供應鏈積極回補庫存，而歐洲經濟受惠於通膨放緩與融資環境轉鬆，工業生產回穩，至於中國大陸持續擴大財政支出，並強化振興內需政策，但因中東地緣政治衝突未歇，後續發展態勢仍將牽動全球經濟局勢，而我國方面，人工智慧(AI)科技應用持續強勁，伴隨著傳統製造業外銷回暖，出口動能穩健向上，主計總處預測今(115)年我國經濟成長率可達7.71%。黃建智指出，在鋼鐵市場部分，世界鋼鐵協會(worldsteel)於4月14日公布最新需求預測，預估今年全球鋼鐵需求17.241億公噸，年增0.3%，明(116)年需求將達17.62億公噸，年增2.2%，增加近3千8百萬公噸，反映鋼鐵業已進入復甦週期。黃建智並說，時序邁入第2季傳統旺季，下游回補庫存需求持續強勁，市場基本面穩健回升，鋼鐵市場動能顯著向上，但國際原油價格因中東戰事持續高掛，每桶仍在100美元附近，推升海運費與大宗原物料價格上揚，鐵礦砂行情站穩每公噸100至110美元區間，而冶金煤價格也上漲至230至240美元。黃建智並指出，伴隨著煉鋼原物料及基礎能源成本持續墊高，國際主流鋼廠連袂調漲報價，美國Nucor鋼廠連續13週調漲售價，當地熱軋出廠行情創2年新高，每公噸站上1150美元，至於歐洲因鋼廠減產與進口配額推動鋼價向上，每公噸突破820美元，而亞洲鋼廠如中國寶鋼、越南和發等最新盤價續以漲盤開出，統計自年初以來，亞洲鋼廠熱冷軋產品之國際報價累漲超過100至120美元/公噸，國內下游流通行情累計漲幅達新台幣3500至4000元/公噸，國內外鋼市上漲動能持續強勁。黃建智強調，中鋼公司向來重視用鋼產業鏈穩定發展與供需秩序，此次決定今(115)年5月鋼品月盤價，是依最新成本結構與市場情勢審慎研議，以穩步跟上國際鋼價與下游流通行情漲勢，合宜反映鋼廠成本，針對5月份產品月盤價，採循序漸進方式全面調漲。