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伊朗外交部口徑溫和許多

美伊談判破局後，美軍對進出伊朗港口的船隻實施海上封鎖，不過，美國總統川普也表示會繼續與伊朗談判，並在接受專訪時表示「戰爭非常接近結束」。對此，伊朗軍方15日強硬表態，稱若美方繼續封鎖荷姆茲海峽的伊朗船隻，伊朗將封鎖「波斯灣、紅海和阿曼灣」作為報復。然而，伊朗外交部同時證實，與美方透過巴基斯坦中間人「繼續」交換訊息，持續保持溝通。根據《BBC》報導，伊朗軍方哈塔姆安比亞中央指揮部（Khatam al-Anbiya）發言人朱非加里（Ibrahim Zulfiqari）表示，如果美國繼續封鎖並對伊朗的商船和油輪造成威脅，這將「構成違反停火協議的前兆」，作為反制，伊朗將不允許「波斯灣、阿曼海和紅海繼續進行任何進出口活動」。相較於伊朗軍方的說法，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）15日在記者會上則表示，在直接對談無果後，德黑蘭和華盛頓透過巴基斯坦中間人持續交換訊息，巴蓋伊強調，伊朗在這過程中持續明確闡述並重申自己的立場。巴蓋伊駁斥了美方關於伊朗發展核武的說法，堅稱伊朗的核計畫是「和平性質」。不過，巴蓋伊也透露「極有可能」在今日稍晚繼續接待來自巴基斯坦的代表團，持續進行與美國之間的溝通。