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台灣旅日強投宋家豪1球勝！今（15）日在樂天金鷲與軟銀鷹的榜首攻防戰中，宋家豪在七局下上場救火，面對球隊平手，且一、三壘有人的大危機時，他僅投出1顆球，就讓打者擊成飛球出局，隨後球回傳刺殺三壘跑者，宋家豪瓦解對手搶分攻勢，製造雙殺解除危機，最終只用1球就收下勝投。當時戰況陷入2：2僵局，軟銀在七局下發動攻勢進佔一三壘，樂天監督三木肇果斷換上宋家豪。宋家豪第一球就飆145公里職球，讓代打的今宮健太擊成中外野飛球。此時，軟銀跑者牧原大成試圖衝回本壘，也遭樂天守備精準刺殺，形成雙殺守備。宋家豪這顆價值連城的「1球」成功守住失分危機，也讓他成為勝利投手。在宋家豪守住危機後，樂天打線在八局上加強火力，村林一輝在兩出局、壘上無人時揮出左外野致勝全壘打，比數形成3：2。終場樂天以一分差險勝軟銀。此役過後，目前排名第二的樂天不僅對龍頭軟銀寫下連勝，雙方勝差更縮小到僅剩0.5場，最快明天有可能「反攻榜首」。