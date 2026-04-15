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中華職棒二軍例行賽今日於屏東園區球場展開，樂天桃猿打線展現恐怖統治力，面對中信兄弟洋投德保拉毫不留情。首局樂天就靠著杜禹鋒敲出石破天驚的滿貫全壘打奠定勝基，全場狂掃18支安打，最終以20比3的懸殊比分血洗中信兄弟，不僅送給兄弟二軍一場慘烈的敗戰，20比3的比分也令球迷憶起2019年總冠軍賽的封王慘案。樂天桃猿首局就展開猛烈攻勢，利用中信兄弟守備失誤及安打填滿壘包，隨後杜禹鋒大棒一揮，從德保拉手中擊出滿貫全壘打，幫助球隊單局進帳6分。德保拉此役控球失準，僅投2.2局就挨了7支安打、失掉9分黯然退場。除了杜禹鋒外，小將張趙紘也在3局上補上一支兩分砲，早早將比分拉開。中信兄弟進攻端雖然有焦子杰在2局下敲出陽春全壘打，以及施季定華單場雙安、黃鈞麟與黃霆杉各貢獻1分打點，但在巨大的分差壓力下顯得杯水車薪。兄弟全場僅敲出6支安打，在樂天先發投手劉家翔6.2局失2分的優質好投壓制下，完全無法組織起有效的反撲攻勢。中信兄弟此役在投手調度上陷入泥沼，全場共動用10名投手輪番上陣，試圖止住失分，但投手群單場投出7次四壞球與4次死球，控球大走鐘成為致命傷。比賽進入9局上，樂天桃猿面對兄弟牛棚單局狂打一輪以上，靠著連續保送與長打海灌8分，將分差一舉擴大至17分，徹底擊潰兄弟防線。終場樂天桃猿以20比3大勝中信兄弟，樂天全隊棒棒開花，其中林禹叡繳出3安猛打賞並帶有3分打點，表現最為亮眼。中信兄弟二軍在經歷這場慘敗後，戰績跌至1勝6敗，投手群的穩定性與守備穩定度將是後續賽季急需調整的重點課題。