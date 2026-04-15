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中華職棒中信兄弟開季11戰吞下9敗，目前排名聯盟墊底，今（15）日持續在台中洲際球場迎戰台鋼雄鷹，此役推出王牌羅戈（Nivaldo Rodriguez），不料卻在3局上遭到雄鷹打線狙擊，單局失掉3分，加上兄弟打線受到雄鷹先發投手王維中6.2局無失分好投壓制，終場兄弟就以0：4遭雄鷹完封，吞下2連敗，開季12戰吞下10敗，追平1997年隊史開季最快10敗的紀錄。此役兄弟推出王牌洋投羅戈，交手雄鷹左投王維中。前2局雙方都無分數進帳，雄鷹在3局上先發制人，兩出局後林家鋐敲出內野安打，陳文杰補上二壘安打，助雄鷹先馳得點，取得1：0領先，隨後曾子祐選到保送，並靠著暴投進佔二、三壘，吳念庭把握得點圈機會，敲出左外野安打，一棒清空壘包，雄鷹取得3：0領先。羅戈在第3局失分後馬上回穩，一路投到第6局才退場，此役主投6局失3分，個人首次連續3場先發都失超過3分，退場時為敗投候選人。雄鷹先發投手王維中則威風八面，完全壓制兄弟打線，主投6.2局無失分，只被敲出4安，還送出3次三振。雄鷹牛棚投手王躍霖、陳柏清接力守住7、8局。9局上雄鷹靠著2支安打與2次保送換回第4分保險分，取得4：0領先。9局下守護神林詩翔登板「關門」，雖然黃韋盛敲安，但後續打者無法串連攻勢，終場以0：4遭雄鷹完封，吞下2連敗，雄鷹則是拿下4連勝。兄弟此役輸球，開季12戰吞下10敗，追平1997年隊史開季最快10敗的紀錄。