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▲《寒戰1994》正式海報上顯示吳慷仁（下排左起）、劉俊謙、謝君豪、吳彥祖、王丹妮等是本集要角，郭富城（上排右起）、梁家輝、古天樂、周潤發是特別演出。（圖／摘自IG@coldwar_movie）

▲《寒戰1994》中葉童（右二）、王丹妮（左四）、魏浚笙（左三）都是黑道線的成員。（圖／摘自IG@coldwar_movie）

▲《寒戰1994》的警界線主要演員陣容也很堅強。（圖／摘自IG@coldwar_movie）

5月8日將在台上映的《寒戰》系列前傳《寒戰1994》，多達40位中外跨世代實力派紅星聯手，各自在哪些立場不同的陣營、是正或邪，格外引起影迷好奇。近日香港推出「警界、商界、黑道」3大陣營海報，揭露讓人意外的組合：近期才因首齣陸劇《危險關係》反應欠佳引起討論的吳慷仁，是豪門線的要角，除了有同是金馬影帝的謝君豪扮演爸爸，還有莫文蔚在這個陣營；資深影后葉童則意外在黑道線的海報上，還是演幫派大哥的媽，更令人驚奇。《寒戰1994》的時代背景定在香港回歸前的1994年，華人警界、商界、黑道已經鬥成一團，還有尚未離開的英國高層也有自己的盤算，各種衝突更是暗潮洶湧。正式海報上只見系列要角郭富城、梁家輝以及上一集登場的周潤發、這一集要扮演香港特首的古天樂，都是掛名「特別演出」或「友情演出」，真正領銜主演的則是吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁與謝君豪，吳慷仁、謝君豪和莫文蔚、廖子妤、陳家樂等是豪門線的主要人物，應有不少精彩對手戲。吳慷仁之前西進中國、和孫儷主演《危險關係》，引發軒然大波，在台灣和中國都有不接受的聲音，戲推出後也未如預期叫座，但《寒戰1994》備受矚目、堪稱今夏首部各方關注的香港大片，他又飾演要角，有機會藉此拉抬演藝行情。他扮演香港首富謝君豪之子，廖子妤和莫文蔚都是家族中的女性代表，陳家樂則演廖子妤的丈夫，因為被綁架而讓家族之間鬥爭白熱化。黑道陣營中則有王丹妮扮演新任當家大姐，葉童、林嘉華、太保及張雷等實力派老戲骨扮演幫派內的長老，混血帥哥魏浚笙飾演年輕門徒，也有一番權力之爭。警界組是吳彥祖和劉俊謙的對決，兩人分別飾演上一集張國柱和梁家輝角色的年輕時期，彼此間的矛盾在多年前已經造成，影響往後的命運。資深動作紅星元彪扮演劉俊謙的爸爸，雖然只是來助陣一天，因為劉俊謙和元彪兒子同年齡，很快就找到聊天的話題，相處起來更沒有距離。除了上述堅強的演員陣容外，《寒戰1994》還有陳以文、鄭則仕等影帝加入，有如一場演技競賽，讓片子更增可看性。香港5月1日就要上映、作為今夏將與好萊塢巨片對打的首部華人大片，《寒戰1994》備受觀眾期待。