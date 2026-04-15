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▲謝翔雅曬出驗孕棒報喜。（圖／IG@330sylvia）

36歲女星謝翔雅今（15）日驚喜宣布懷孕喜訊，開心曬出驗孕棒「兩條線」照片，正式升格準媽媽，她過去因演出《通靈少女》中「學姐」一角打開知名度，如今不僅事業穩定，人生也迎來全新篇章，消息一出立刻引來大批粉絲祝福。謝翔雅於2024年步入婚姻，婚後便積極備孕，然而這段求子之路並不輕鬆，她坦言作為女性確實深刻感受到「年齡是關卡」，為了順利懷孕，經歷長達一年多的努力與調養，不僅接受子宮手術，還歷經吃藥、打針等療程，同時徹底調整生活作息、飲食與運動習慣，過程相當艱辛。更令人心疼的是，謝翔雅透露在求子初期，曾被醫師詢問：「要不要把子宮拿掉」，如今回想能順利保住子宮並迎來新生命，讓她直呼「真的阿彌陀佛」，語氣中滿是感慨與喜悅。如今終於迎來好消息，謝翔雅也笑說「快樂小腹婆也想當小富婆」，並祈願接下來孕期一切順利，成功迎接新生命的到來，讓不少網友留言祝福「太不容易了」、「希望孕期一切平安」、「祝媽媽寶寶都平安無事。」