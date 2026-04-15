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中信兄弟今（15）日雖然派出洋投王牌洋投羅戈掛帥主投，並繳出6局失3分的優質先發，無奈打線完全熄火遭到0：4完封，開季戰績2勝10敗。在球隊低迷的氣壓中，去年選秀第六指名的新人左投錢可倫，再度於關鍵時刻挺身而出，於第9局滿壘無人出局的極端困境下登板，連續飆出3次三振，雖然被敲1支安打，但表現依舊可圈可點，成為兄弟球迷在慘敗日中的最大慰藉。年僅21歲的左投錢可倫，是中信兄弟在2025年季中選秀會以第六指名選入的選手，當初以110萬元簽約金入隊。今日他在第9局接手隊友伍立辰留下的無人出局「爛攤子」，展現出超越年齡的霸氣。面對危機，他不僅沒有退縮，更直接以連3次三振（3K）的強勢表現將傷害降到最低，連續兩天在滿壘情況下成功拆彈。結合昨日1又2/3局無失分的亮眼表現，錢可倫已連續兩場比賽成為球隊後援陣容的定海神針，這讓看著球隊打線熄火的象迷紛紛驚呼：「真的撿到寶了！」、「錢可倫是台版Chris Sale嗎」、「我爪牛棚新亮點」。錢可倫的高光表現迅速在社群媒體引發討論。有兄弟球迷表示：「錢可倫真的是第六輪的寶藏了，滿壘飆3K要好好保護啊！」另一名網友甚至直接喊話球團：「商品部能不能趕快出錢可倫的毛巾，我一定買！」球迷普遍認為，在目前球隊戰績較悶的開季階段，看到像錢可倫這樣帶有霸氣、且具備「四分之二投法」特質的年輕左投挺身而出，不僅是球賽的亮點，更是未來投手陣容轉型的重要資產。出生自：台南最高學歷：國立嘉義大學身高：184公分體重：65公斤投球：左側投球速： 最快139 km/h（2024年大專聯賽）。擅長球路： 曲球、滑球、切球。職棒經歷： 2025年第六指名入隊，2026年月薪6萬元。