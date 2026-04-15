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統一獅隊今日作客桃園球場，洋投布雷克再次展現王牌身手，主投7局僅失1分，率領球隊以5比1擊敗樂天桃猿，成功終止近期三連敗。獅隊在第4局發動猛烈攻勢，單局灌進3分奠定勝基，配合布雷克優質先發的演出，最終在客場順利帶走勝利。雙方在前3局僵持不下，4局上獅隊首棒打者林子豪率先擊出二壘安打點燃戰火，1出局後潘傑楷敲出適時安打，幫助球隊打破鴨蛋。緊接著林培緯補上長打再添分數，隨後林泓弦利用滾地球掩護隊友回壘，獅隊在此局一舉奪下3分。5局上獅隊攻勢再起，朱迦恩保送後靠著林子豪的安打攻佔得點圈，隨後再次利用滾地球掩護搶下第4分。6局上樂天游擊手馬傑森發生接球失誤，獅隊把握換投時機，林泓弦從中繼投手王志煊手中擊出安打，送回球隊第5分。獅隊洋投布雷克此役展現極高效率，前6局完全封鎖桃猿打線，直到7局下1出局後才被林智平擊出全隊首支長打。雖然隨後被宋嘉翔擊出安打失掉1分，但布雷克及時穩住陣腳，最終以97球完成7局任務，僅被敲出5支安打。布雷克連續兩場比賽交出優質先發，單場送出3次三振且僅有1次四壞球保送，不僅壓制力十足，也有效節省牛棚戰力。樂天先發投手魔爾曼則在投滿百球、完成5.1局後退場，由於受失誤影響且隊友打擊無法串聯，苦吞此場比賽敗戰。