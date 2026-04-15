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▲日本男童安達結希失蹤時間線。（圖／NOWNEWS國際中心製作）

日本京都南丹市一名失蹤多日的11歲男童安達結希，13日在山區被發現遺體，今（15）日晚間案情傳出驚人發展，男童父親在訊問中坦承棄屍，京都警方正以遺棄屍體嫌疑申請逮捕令。根據《朝日新聞》報導，消息人士透露，安達結希的37歲父親在訊問中已承認棄屍。昨日經司法解剖確認死者就是安達結希後，警方今日早上即針對安達結希的父親展開偵訊，並在家中進行搜索，目前朝向以遺棄屍體罪嫌疑申請針對安達結希父親的逮捕令。不過，詳細案情始末與犯案動機仍待後續調查釐清。回顧本案，安達結希父親聲稱於3月23日早上，將安達結希送至距離住家9公里外的小學校區，但是安達結希實際上並沒有進入學校，校區周圍的監視器也沒有拍到他的身影，就此下落不明。之後，安達結希的屍體在4月13日於南丹市園部町的山林中被發現，身上沒有穿鞋。死因仍在調查中，由於安達結希的書包是在別處被發現，陳屍地點位於未穿鞋孩童不太可能誤闖的場所，因此警方第一時間就認為涉及刑事案件，全力展開偵辦。