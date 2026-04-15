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高雄全新國旅補助來了！申請條件、資格一次看

▲永安區素有「石斑魚的故鄉」美譽，當地能吃到美味的鑽石水石斑魚。（圖／高雄觀光局）

▲高雄旅遊官方APP《高雄GO！》同步推出「海線潮旅行」神秘任務，完成集點即可參加抽獎，有機會獲得高雄熊限量商品。（圖／高雄觀光局）

到高雄海線暢玩！5行政區魅力總整理

▲興達港觀光漁市可採買新鮮海產。（圖／高雄觀光局）

▲「林園紅樹林生態區」步道可欣賞潮間帶豐富的生態系。（圖／高雄觀光局）

「海線潮旅行」APP驚喜任務

全新國旅補助方案來了！，高雄市政府觀光局今（15）日表示，將推出「海線潮旅行」團體旅遊補助計畫，只要符合組團條件，即可申請補助車資新台幣4500元，詳細申請時間、方式也出爐了！高雄市政府觀光局為推廣在地漁村魅力，正式啟動「海線潮旅行」團體旅遊補助計畫。即日起至115年6月30日止，旅行社只要組團前往高雄海線的「」等五行政區旅遊，符合條件即可申請每團4,500元的交通費補助。高雄觀光局指出，海線五區各具特色，是親子旅遊與人文踏青的絕佳選擇：擁有興達港觀光漁市可採買新鮮海產，茄萣濕地更是秋冬欣賞黑面琵鷺等候鳥的絕佳地點。素有「石斑魚的故鄉」美譽，可品嚐口感鮮美且富含膠原蛋白的鑽石水石斑魚，亦可走訪充滿活力的梓平社區禪繞畫彩繪牆。漯底山自然公園擁有特殊的泥火山惡地與軍事碉堡景觀，南寮漁港海岸光廊則適合漫步欣賞夕陽。以現撈漁獲聞名、三度榮獲全國十大魅力漁港的蚵子寮漁港外，更是稻米及蔬菜生產集散地。當地有 「林園紅樹林生態區」可以欣賞招潮蟹、水筆仔、海茄苳等自然生態，搭配承載地方歷史記憶的林園老街，展現多層次的觀光魅力。除了車資補助之外，高雄旅遊官方APP《高雄GO！》同步推出「海線潮旅行」神秘任務。遊客只要在活動期間內走訪茄萣興達港、永安鹽田彩繪村、彌陀漯底山、梓官蚵子寮漁港及林園海洋濕地公園等5處景點，完成集點即可參加抽獎，有機會獲得高雄熊限量商品。