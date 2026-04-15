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▲雖然史努比在動畫中展現強大長打力，但在經典漫畫《花生漫畫》中，查理布朗所領導的少棒隊卻是「悲劇」的代名詞。（圖／翻攝自Threads）

▲中信兄弟將在4月25日（六）至4月26日（日）於臺中洲際棒球場舉辦《花生漫畫》聯名主題日「Snoopy & His Siblings：A Journey Together」，史努比家族多位人氣成員，包括近期爆紅的歐拉夫（右三），都會現身。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟洋投羅戈面對台鋼雄鷹主投6局失3分，個人在中職首次連續3場失分超過3分。（圖／中信兄弟提供,2026.4.15）

中信兄弟即將於4月25日至26日在臺中洲際棒球場盛大舉辦《花生漫畫》聯名主題日「Snoopy & His Siblings：A Journey Together」。為了幫活動暖身，兄弟主場近期搶先開箱全新的得分動畫，圖中穿著黃衫的史努比（Snoopy）揮棒將球擊飛的萌樣，迅速在社群平台爆紅，吸引超過7000人點讚、轉發逾3000次。然而，這幅可愛畫面背後，其實隱藏著漫畫主角查理布朗（Charlie Brown）棒球隊極度悲劇的連敗歷史。雖然史努比在動畫中展現強大長打力，但在經典漫畫《花生漫畫》中，查理布朗所領導的少棒隊卻是「悲劇」的代名詞。根據紀錄，這支球隊曾寫下史上最長的942場連敗紀錄，甚至曾出現單場0：600慘敗的荒謬比分。身為主戰投手的查理布朗，經常被對手的強襲球打到暈頭轉向，衣服甚至會被球速震碎。更慘的是，陣中王牌派伯敏特·佩蒂（Peppermint Patty）曾單場投出「無安打比賽」且狂轟5發全壘打，卻因為隊友守備過於「兩光」，最終仍以5：37落敗。查理布朗一直到漫畫連載43年後的1993年，才打出生涯首支全壘打並奪下首勝。儘管戰績慘不忍睹，查理布朗隔天依然會拎著手套熱血上場，這份「享受比賽」的精神也成為聯名日的另類教育意義。中信兄弟本次與Peanuts的聯名不僅限於週末，活動將從4月14日起提前暖身，球場內已陸續換上聯名主題佈置。球團更準備了專屬好禮：凡4月份生日的球迷，於活動期間入場並出示門票與身分證件，即可獲得限量「中信兄弟× Peanuts聯名生日值星帶」乙份。此外，聯名限定球衣也將首度亮相，球員們將穿上結合Snoopy設計元素的戰袍應戰。現場也將推出多款周邊商品，包含史努比的兄弟姊妹歐拉夫（Olaf）、史派克（Spike）等角色，滿足收藏迷的需求。然而，在球團營造軟萌氛圍的同時，場上戰力卻傳出警訊。今（15）日中信兄弟二軍賽事中，昔日中職王牌左投德保拉（José De Paula）遭遇生涯罕見慘劇。德保拉今日先發僅投2.2局便狂挨7支安打，其中包括2發全壘打，另外投出3次保送與3次三振，一共失掉9分（8分自責分）。一軍戰況更慘，今天球隊派出王牌羅戈也未能贏球，被台鋼雄鷹先發王維中為首的投手以0：4完封，開季2勝10敗，寫下難堪紀錄。