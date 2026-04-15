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觸控大廠TPK-KY今（15）日公告最新自結財務數字，第一季稅後純益7.46億元、年增高達2041.34%，單季每股純益（EPS）衝上1.35元。TPK-KY近期在盤面上熱度破表，近六個交易日累積漲幅高達32.79%，今日股價亮燈漲停，收在66.5元，遭主管機關列為「注意股」。TPK 3月稅後純益0.83億元，年增達416.06%，單月每股純益0.07元。在觸控本業上，TPK主力客戶平板產品正逐步導入單價較高的OLED面板，大幅提升了公司的獲利空間；此外，今年1月成功入股觸控IC大廠奕力-KY也帶來了顯著的營收挹注。近期積極切入先進半導體領域，全力研發TGV（玻璃基板玻璃穿孔）技術，成功搭上先進封裝的熱門題材。從股價長線看來，TPK目前仍在低基期，歷史高點為2011年982元，當時因成為蘋果面板供應商，獲利直衝，股價因此差點上看千元。