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中華職棒富邦悍將今（15）持續在新莊球場迎戰味全龍，前8局形成一場投手戰，雙方都是一分未得，第9局2隊皆攻佔得點圈，卻都無法把握機會留下殘壘，10局上張政禹從廖任磊手中敲出致勝安打，10局下陳冠偉成功守住領先的1分，終場龍隊就以1：0險勝悍將，持續與台鋼雄鷹並列龍頭。林鋅杰獲得一場後援勝，是他職業生涯首勝。龍隊今日推出洋投魔神龍交手悍將土投游霆崴，前3局雙方都無分數進帳，悍將在4局下一出局後攻佔滿壘，不過戴培峰敲出中外野平飛球遭到接殺，二壘跑者范國宸回壘不及，被龍隊演出雙殺守備，錯失此役最佳的得分機會。悍將先發投手游霆崴此役主投6局無失分，7局下悍將啟用牛棚，推出張奕，龍隊把握機會，李凱威、王順和連敲2安，無人出局攻佔一、二壘，面對得點圈危機，張奕回穩，先讓林辰勳敲出外野飛球出局，再讓張政禹敲出斷棒飛球出局，一壘跑者王順和回壘不及，形成雙殺守備，龍隊攻勢瓦解，留下殘壘。魔神樂此役表現同樣精彩，主投5.1局無失分，不過在6局下因手指破皮提前退場，中繼投手李超緊急登板，順利抓下剩餘的2個出局數。7局下李超續投雖然被戴培峰敲安，但戴培峰發動盜壘失敗，李超解決掉王念好，形成變相的3上3下。9局上悍將推出曾峻岳，一出局後連續被李展毅、李凱威敲安，隨後李凱威發動盜壘，龍隊攻佔二、三壘，面對失分危機，曾峻岳大秀K功，接連三振王順和與代打的張祐嘉。9局下林鋅杰登板，一出局後孔念恩敲安，林岳谷選到保送，悍將攻佔一、二壘，不過林鋅杰同樣回敬悍將2次三振，K掉戴培峰、王念好，讓悍將留下殘壘，雙方也以0：0進入延長賽。延長賽10局上悍將推出廖任磊，張政禹敲出穿越安打，替龍隊攻下此役第1分，取得1：0領先，隨後郭天信獲得保送，雖然讓曾聖安敲出滾地球抓到郭天信，但又保送劉基鴻，讓龍隊攻佔滿壘，不過廖任磊及時回穩，讓朱育賢敲三壘平飛球出局，最後三振掉石翔宇，只失掉1分。10局下陳冠偉登板，守住1分領先，終場龍隊就以1：0險勝悍將，持續與雄鷹並列龍頭。林鋅杰獲得一場後援勝，是他職業生涯首勝。