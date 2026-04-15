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台鋼雄鷹本土王牌「龍王」王維中今（15）日證明了自己的身價！面對開季打擊陷入低潮的中信兄弟，王維中繳出本季代表作，主投6又2/3局無失分，率隊以4：0完封取勝。更具意義的是，今日正好是他登上大聯盟（MLB）初登場的12周年紀念日，王維中用這場勝投與單場最有價值球員（MVP）向自己的生涯里程碑致敬。王維中本季開局並不順遂，4月4日本季首場先發對老東家味全龍，僅投5局便慘失6分，防禦率一度高達10.80，隨後被送往二軍調整。在二軍先發期間，其防禦率亦不盡理想，引發部分球迷質疑。然而今日回到一軍戰場，王維中判若兩人，主投6又2/3局用了91球，僅被擊出4支安打，並送出3次三振，完全封鎖中信兄弟打線。雖然在第7局體力出現下滑跡象，王維中留下1壘殘壘後退場，但球團隨後派上其兄長王躍霖救火。王躍霖僅用1球便成功抓下出局數，王氏兄弟聯手守住戰局，台鋼最終以4：0完封中信兄弟。對於王維中短短幾天內大復活的關鍵，網路上討論熱烈。部分網友直言中信兄弟目前的打擊狀態過於低迷，紛紛留言「對爪誰都是賽揚」、「遇到弱隊爽刷一波」、「謝謝你兄弟」等毒舌評論。儘管外界有「刷數據」的聲音，但王維中今日控球精準，全場無四壞球（0 BB）的表現，確實展現出陣中頂尖左投的壓制力。巧合的是，12年前的今天，正是王維中在大聯盟完成初登板的日子。當時他效力於密爾瓦基釀酒人，僅用13球投完1局無失分，成為台灣棒球史上首位未經美國職棒小聯盟完整球季，直接從新人聯盟升上大聯盟並出賽的投手。12年後，他不僅成為台鋼雄鷹的中流砥柱，更在今日拿下關鍵勝投。台鋼雄鷹今日打線由吳念庭單場2打點領軍，魔鷹（Steven Moya）單場揮出3安打，加上王維中的優質先發，成功讓球隊拿下勝利。隨著王維中找回王牌身手，台鋼的先發輪值也將更具競爭力。