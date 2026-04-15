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華爾街持續關注美伊局勢以及各大企業財報表現，美股15日開盤後各主要指數漲跌不一，但幅度都不大，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌139.61點或0.29％；標普500指數上漲18.43點或0.27％；那斯達克指數上漲152.96點或0.65％；費城半導體指數下跌55.70點或0.60％。根據《CNBC》報導，投資人仍對伊朗戰爭可能很快結束抱持希望，標普500指數已距離歷史高點不遠，那斯達克指數也將2月底伊朗戰爭爆發迄今的跌幅抹消。一位白宮官員對《CNBC》透露，華盛頓和德黑蘭正在討論進行第二輪談判，雖然目前還沒有任何安排獲得確定。分析師舒特（Brent Schutte）表示，「我認為這場衝突還沒有結束，市場上仍然存在許多令人擔憂的因素，然而，我確實認為投資人仍有不少長期機會可以把握」。舒特補充指出，「現在可以看到投資人又回到他們熟悉、偏好的標的，但我認為從中期到長期來看，真正的機會其實在於那些過去幾年在這種狹窄市場中表現不佳的資產」。焦點個股方面，台積電ADR在盤中微跌0.41％、特斯拉股價上漲3.36％、輝達股價上漲1.24％。