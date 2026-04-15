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晶圓代工龍頭台積電明（16）日舉辦法說會，外資摩根士丹利（大摩）釋出報告，預期台積電可能將2026年營收成長率上修至約35%。大摩針對晶圓廠產能利用率，預估台積電第二季營收可望繳出季增5%至10%的成績。受惠於XPU、網通、CPU等AI相關半導體需求的強勁爆發，大摩認為足以抵消智慧型手機市場的疲弱，因此不排除台積電將正式調高全年營收財測。除了營收展望，大摩在最新報告中，上調台積電未來三年的資本支出，2026年為550億美元、2027年650億美元，以及2028年的800億美元，較上周預估700億美元再度大幅上修，總額預估上調至2000億美元。為了因應高頻寬記憶體（HBM）底層晶粒、LPU與CPU對3奈米製程的強大需求，大摩認為台積電正著手提高2027年極紫外光（EUV）設備的訂單量，呼籲應在法說會前逢低佈局。台積電法說會前夕，15日股價高點觸及2100元，終場上漲1.22%，收在2080元，成交量40255張，創下歷史新高，也推升台股衝破37000大關，終場收36722點、漲幅1.17%。