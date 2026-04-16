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金州勇士隊即將於明日迎戰附加賽生死戰，但在這場關鍵對決前，勇士隊防守靈魂人物「嘴律」格林（Draymond Green）在參與ESPN節目時，針對當代防守實力發表了言論。這位曾在2017年奪得年度最佳防守球員（DPOY）的老將坦言，聖安東尼奧馬刺隊的新星文班亞馬（Victor Wembanyama）在防守端的影響力已經正式超越了自己。格林在節目中表現得非常直接，他表示：「如果坐在這裡告訴你，我的防守比文班亞馬更有影響力，我認為那是個謊言。我一向誠實，我不會把自己的順位排在他之上，但除此之外，我不會把自己排在其他任何人之下。」格林進一步分析了兩人防守風格的差異。他自認是「位置型防守者」，透過預判、對抗與干擾讓對手拿不到舒服的出手機會；而文班亞馬則是具備天賦異稟的封阻能力。格林提到最令他驚訝的，是文班亞馬對進攻者造成的心理壓力：「你常常看到球員發現他在那個區域時，會直接把球帶出來（不敢進攻），這就是他的威懾力。」本賽季是文班亞馬進入聯盟的第3年，他以場均3.1次阻攻領跑全聯盟，是唯一一位場均阻攻超過2次的球員。更驚人的是，當文班亞馬在場上時，馬刺隊的防守效率值（Defensive Rating）為103.6；而當他不在場時，該數值則滑落至113.7。相比之下，格林本季場均僅有0.9次抄截與0.6次阻攻，但一如往常地，數據無法體現格林在場上防守指揮、溝通與破壞對手戰術的價值。儘管如此，格林仍毫不猶豫地將這名22歲的超級新星列為現役防守第一人。格林過去10年來一直是金州勇士防守體系的定義者，他能從1號位守到5號位的全面性，幫助勇士締造了輝煌的王朝。格林的這番言論，被視為一種防守權杖的傳承。勇士隊將在明日的附加賽對決洛杉磯快艇，格林必須再次展現他的防守球商來延續球隊賽季；而文班亞馬領銜的馬刺隊則已鎖定西區第2種子，正蓄勢待發迎接季後賽。