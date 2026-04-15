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▲柯震東和舒華2024年就被爆熱戀，起因是陶晶瑩在社群曬出了兩人合照。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

葉舒華和柯震東昨（15）日被爆熱戀中，甚至已經見過家長，關係得到長輩認可，而兩人會被傳緋聞，起因是2年前陶晶瑩在社群曬出葉舒華和柯震東的合照，因此被指控是兩人關係曝光的關鍵人物，甚至遭到部分激進粉絲出征，怒罵陶晶瑩「你會有報應的。」隨著柯震東和葉舒華的緋聞熱度越來越高，部分舒華的粉絲將事件矛頭指向陶晶瑩，認為是她當初在社群公開合照，全世界才會知道兩人的關係，甚至有網友在Threads發文怒嗆：「妳會有報應的！」疑似將兩人傳出緋聞一事怪在陶晶瑩身上。事件起因可追溯至2024年夏天，當時葉舒華返台期間，曾現身柯震東的生日聚會，而陶晶瑩、李李仁以及賈靜雯等人也在場，陶晶瑩事後解釋，原本當天只是約舒華一起吃飯，沒想到在另一個包廂巧遇柯震東，一行人才合影留念，並非刻意安排。葉舒華和柯震東被 《鏡週刊》爆料「祕戀1年半」，傳葉舒華在台灣工作期間，疑似多次出入柯震東住處，互動相當密切，且這對戀情在業界早就不是祕密，甚至舒華已經見過男方家長，還獲得「大方、有家教」的好評。隨著傳聞升溫，柯震東的經紀人回應 《NOWNEWS今日新聞》緋聞相關消息，「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝。」