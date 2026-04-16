我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今（15）日抵達洛杉磯，準備明日與快艇隊的附加賽生死鬥。這支奪冠豪門本季走得極其坎坷，不僅巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，當家球星柯瑞（Stephen Curry）也因膝傷缺陣27場比賽。柯瑞在今日訓練後的採訪中罕見感性發言，坦言在自己漫長的復健期中，看著老戰友格林（Draymond Green）獨自扛起球隊，內心充滿了虧欠與不捨。柯瑞在受訪時毫不掩飾自己的情緒，他透露在膝傷復健過程中曾面臨極大挫折：「傷勢一拖再拖，兩周前甚至有幾天我根本不知道自己還有沒有機會回到場上。」在這種不確定性中，看著老戰友格林在場上搏命，讓柯瑞心裡極度難受。「我一直告訴他（格林），我對他感到很抱歉、很虧欠，因為我什麼忙都幫不上。」柯瑞語帶感性地說：「但他依然在戰鬥，每天晚上都出賽，傾其所有為球隊付出。所以無論明天的結果如何，我對能重新回到場上與他並肩作戰充滿感激。」在柯瑞缺陣的27場比賽中，格林幾乎場場出賽，並在勇士陣容動盪之際，以極高的投入度維持競爭力。總教練科爾（Steve Kerr）形容格林在情蒐與影片分析會中「極度投入」，格林對此則表示，他希望能成為教練團的「另一雙眼睛」。「我只是試著分享一些可能被忽略的細節，」格林在談到如何幫助這支缺乏默契的球隊時說道：「教練們要看的影片太多了，如果我能發現一個小細節，並因此擋下一球，那一球可能就是勝負關鍵。」柯瑞與格林職棒生涯至今已共同參與了153場季後賽與4場附加賽，兩人之間的連結是透過無數次的冠軍與挫敗淬煉而成。在本季陣容不斷因傷病重組（如新加入的波爾辛吉斯）的情況下，這對核心雙人組的默契成了勇士最後的依靠。柯瑞信守了承諾在賽季結束前復出，而格林則是在這段等待期中守住了球隊最後的希望。明天的生死戰是這兩位老戰友在漫長球季後的獎賞，也是對這份戰友情誼的最高考驗。在一場定生死的壓力下，勇士球迷期待這對雙核心能再次創造奇蹟。