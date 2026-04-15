我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒味全龍今（15）日在延長賽靠著張政禹的關鍵安打，以1：0氣走富邦悍將，龍隊新洋投魔神龍（Marcelo Martinez）本季初登板繳出5.2局無失分好投，龍隊總教練葉君璋賽後相當滿意，並透露比賽因雨中斷半小時，魔神龍也沒有因此鬆懈，「他一直在活動，所以不是休了半個小時，是多準備了半個小時。」魔神龍本季轉戰龍隊，今日迎接初登板，繳出5.2局無失分好投，龍隊總教練葉君璋賽後表示，魔神龍此役投得很不錯，「其實已經觀察了2年，對他是蠻有信心的。雖然他在春訓的時候狀況不是特別好。不過選手有時候是這樣，他對這環境熟悉，不一定會在那個時候（春訓）表現出來，可能就在調整。所以今天就是我們想要看到的樣子。」此役魔神龍投到第6局因手指破皮提前退場，葉總坦言，還不知道會不會影響到下一場出賽。雖然比賽因雨中斷半小時，魔神龍仍不受影響，壓制悍將打線，「他還蠻不錯的，那半小時我覺得他一直都在活動，這樣的選手是不簡單的，沒有因為下雨就停下來，他一直在準備。不是休了半個小時，是多準備了半個小時。」葉總指出，魔神龍的投球角度跟一般投手不太一樣，「雖然他球速不是很快，但尾勁是蠻好的。」此役悍將發動6次盜壘戰術，但成功率僅一半，葉總對捕手林辰勳、蔣少宏的表現相當滿意，「其實今天捕手算是蠻關鍵的，不管是配球還是各方面都做得很好。」葉總也說，幾次的盜壘都非常接近，「我覺得他們（悍將）都算蠻不錯的，不管是投手還是打者，我覺得都進步蠻多的。」