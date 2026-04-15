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台味外交？NBA附加賽近日開打，沙加緬度國王隊本季確定無緣季後賽，雖球場表現不如預期，但球隊昨（14）日釋出的影片中，當家球星羅素·衛斯特布魯克現身球團辦公室送餅乾，還暖心與球團職員慶祝生日，沒想到竟被眼尖的台灣網友發現，國王隊辦公室內居然有一整盒「義美蛋捲」，也讓網讚國王隊很懂吃，「意外成台灣之光」。沙加緬度國王隊本季以22勝60敗的慘淡戰績收官，不過雖提早放假，但根據昨天球團發布的影片，在短短1分多鐘的影片中，衛斯特布魯克推著車發送點心大喊「餅乾日」，推薦大家巧克力味餅乾外，還應職員要求在辦公室裡的投籃玩具表演灌籃。此外，衛斯特布魯克知道商業部門職員生日後，更當起領唱人，帶領辦公室全體同仁為壽星員工大唱生日快樂歌，不過這個片段卻被眼尖的台灣網友發現「好熟悉！」只見衛斯特布魯克旁的白色辦公桌上有堪稱國民零食的「義美蛋捲」，甚至是鐵盒裝，完全是神級彩蛋。「蛋捲外交」掀起網友討論，其中有網友好奇在X上發文詢問蛋捲的由來，據留言回覆，義美蛋捲是由球團裡的臺灣員工帶進辦公室，該發文網友也說，「意外成為臺灣之光」！雖國王隊無緣季後賽，但也因為這個小插曲意外延續在台話題。