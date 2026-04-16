我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士主力側翼穆迪（Moses Moody）（右）季末面對獨行俠時受傷倒下，對勇士戰力而言無疑是重創。（圖／美聯社／達志影像）

▲雷納德（Kawhi Leonard）（右）將率快艇一票主力捍衛主場。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士、洛杉磯快艇今（16）日於西區附加賽狹路相逢，勇士作為客場挑戰方注定扛著劣勢前進，如今NBA官方釋出兩隊最新傷兵報告，勇士2位主力穆迪（Moses Moody）、波斯特（Quinten Post）都確定被放進「確定無法出賽名單（Ruled Out）」中，且柯瑞（Stephen Curry）等一眾先發都將被控制上場時間，反觀快艇僅菜鳥尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhauser）缺席，主力將傾巢而出，勇士「柯瑞時代」最後機會恐面臨苦戰。勇士本季受到傷勢困擾，除早就報銷的巴特勒（Jimmy Butler）無法出賽外，穆迪季末發生左膝髕腱撕裂，先發中鋒波斯特則因腳踝傷勢也不克出戰，此外，總教練科爾（Steve Kerr）更早早宣布，包含柯瑞、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福德（Al Horford）等球星，都將被控制上場時間，最多不會出賽超過40分鐘。反觀快艇方面，僅菜鳥尼德豪塞爾以及早就不在球隊藍圖的畢爾（Bradley Beal）缺席，上述兩人對戰力影響都幾乎為零，至於季中交易來的中前鋒傑克森（Isaiah Jackson）則仍「未定（Questionable）」，其餘包含雷納德（Kawhi Leonard）、加蘭（Darius Garland）等主力都健康出戰。對勇士而言，本場還是要仰賴2屆年度MVP柯瑞的發揮，他例行賽出賽43場，繳出場均26.6分、3.6個籃板、4.7次助攻和1.1次抄截，投籃命中率46.8%、三分球命中率39.3%，仍是聯盟一線球星水準。但他明年即將39歲，巴特勒也38歲，能保持多少身手、甚至健康度都是未知，今年反而是「柯瑞時代」想在季後賽突圍的最後機會，但如今卻面臨2主力穆迪、波斯特無法出賽，又限制主力球星上場時間，幾乎等於展望來年球季。勇士、快艇今年例行賽交手4場，快艇贏下其中3場，今戰敗方將宣告出局，勝方則將與昨日敗給拓荒者的太陽，爭奪最後一張季後賽門票，最終勝者拿到第八種子席位，首輪將對決西區第一、衛冕軍雷霆隊的挑戰。