台灣虎航宣布，今天起開賣「冬季航班第一波促銷」，昨（15）日尊榮虎資格的會員透過專屬購票網頁優先購票，今（16）日全體虎航粉絲都可購買，主打日本、韓國共有27條航線，單程未稅最低1199元起，包含飛濟州1199元起、東京1899元起、札幌2599元起；優惠僅有4月16、17日兩天，可購買2026年10月25日 - 2027年3月27日之間優惠價機位。
虎航表示，此次「冬季航班第一波促銷」活動，涵蓋日本、韓國共有27條航線推出優惠，昨日限定「尊榮虎VIP」會員購買，今日全員都可下訂。
🟡「台灣虎航冬季航班第一波促銷」：
📍第二梯次：4月16-17日全虎迷開賣
銷售期間：4月16日10:00 – 4月17日23:59
旅遊期間：2026年10月25日 - 2027年3月27日
🟡「台灣虎航冬季航班第一波促銷」27條航線一覽：
📍日本航線：
台北 - 沖繩 1399起
台北 - 大阪 1799起
台北 - 福岡 1799起
台北 - 宮崎 1799起
台北 - 佐賀 1799起
台北 - 岡山 1799起
台北 - 東京(成田) 1899起
台北 - 東京(羽田) 1899起
台北 - 名古屋 1899起
台北 - 小松 1899起
台北 - 仙台 2299起
台北 - 新潟 2299起
台北 - 花卷 2299起
台北 - 札幌 2599起
台北 - 函館 2599起
台中 - 名古屋 1899起
高雄 - 沖繩 1399起
高雄 - 大阪 1799起
高雄 - 福岡 1799起
高雄 - 東京(成田) 1899起
高雄 - 名古屋 1899起
高雄 - 仙台 2299起
高雄 - 札幌 3299起
📍韓國航線：
台北 - 濟州 1199起
台北 - 釜山 1399起
台北 - 仁川 1399起
高雄 - 金浦 1299起
星宇航空支持在地宗教盛典 「累了請上車」公益巴士再度服務
另外，星宇航空則是配合今年白沙屯媽祖進香，全程為期8天7夜，再度提供公益結緣服務，特別準備經典「勇」字款扇子及與日清食品聯名的杯麵。今年星宇航空宣告，「累了請上車」公益巴士服務全面升級！除了延續去年的大型公益中巴外，星宇航空更新增兩台小型公益接駁車，能靈活穿梭於人潮之中。車身以「粉紅超跑」為設計概念，彩繪精緻的媽祖、千里眼與順風耳，讓疲憊的香燈腳能隨時上車休息、補充體力。每日10:00-16:00，於進香隊伍尾端提供服務。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍第二梯次：4月16-17日全虎迷開賣
銷售期間：4月16日10:00 – 4月17日23:59
旅遊期間：2026年10月25日 - 2027年3月27日
🟡「台灣虎航冬季航班第一波促銷」27條航線一覽：
📍日本航線：
台北 - 沖繩 1399起
台北 - 大阪 1799起
台北 - 福岡 1799起
台北 - 宮崎 1799起
台北 - 佐賀 1799起
台北 - 岡山 1799起
台北 - 東京(成田) 1899起
台北 - 東京(羽田) 1899起
台北 - 名古屋 1899起
台北 - 小松 1899起
台北 - 仙台 2299起
台北 - 新潟 2299起
台北 - 花卷 2299起
台北 - 札幌 2599起
台北 - 函館 2599起
台中 - 名古屋 1899起
高雄 - 沖繩 1399起
高雄 - 大阪 1799起
高雄 - 福岡 1799起
高雄 - 東京(成田) 1899起
高雄 - 名古屋 1899起
高雄 - 仙台 2299起
高雄 - 札幌 3299起
📍韓國航線：
台北 - 濟州 1199起
台北 - 釜山 1399起
台北 - 仁川 1399起
高雄 - 金浦 1299起
星宇航空支持在地宗教盛典 「累了請上車」公益巴士再度服務
另外，星宇航空則是配合今年白沙屯媽祖進香，全程為期8天7夜，再度提供公益結緣服務，特別準備經典「勇」字款扇子及與日清食品聯名的杯麵。今年星宇航空宣告，「累了請上車」公益巴士服務全面升級！除了延續去年的大型公益中巴外，星宇航空更新增兩台小型公益接駁車，能靈活穿梭於人潮之中。車身以「粉紅超跑」為設計概念，彩繪精緻的媽祖、千里眼與順風耳，讓疲憊的香燈腳能隨時上車休息、補充體力。每日10:00-16:00，於進香隊伍尾端提供服務。