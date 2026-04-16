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近期被封「王女婿」的旅韓棒球選手的王彥程，昨（15）日接受韓媒《韓國日報》訪問，談及近期防禦率0.24，每局被上壘率1.02的優秀數據，也被韓華鷹總教練金卿文點名「已接近王牌」，王彥程對此十分謹慎，認為對手會著手分析他的弱點，也提到韓職「投1休4或投1休5」的節奏與日職不同，將會是他近期的考驗。王彥程近期出戰三場先發皆有不少收穫，都繳出亮眼表現，不僅拿到兩勝，防禦率0.24，每局被上壘率甚至也只有1.02，呈現頂尖數據。即使11日對戰起亞虎時全隊最終遭到逆轉，不過王彥程仍繳出6局失1分的好投，被韓媒封為「台灣王子」。如此好表現也被韓華總教練金卿文稱讚王彥程「已接近王牌」，據《韓國日報》報導，王彥程對此卻十分謹慎。他表示，雖然得到不錯的成績，但弱點一定也會被對手分析的，會針對這一部分重點應對，此外也提到同隊的大前輩投手柳賢振，王彥程謙虛表示，「遇見柳賢振是幸運，會補足自己的不足」。王彥程不僅多次分享自己從高中就迷上韓國女團TWICE，這次面對韓國記者採訪也透露自己也會看料理競賽節目《黑白大廚》，興奮表示，「終於來到《黑白大廚》的國家啦！」王提到，能夠親身體驗韓劇中的場景非常有趣，也對韓華球迷熱情的支持表達深深的謝意。此外，這周有望再上場先發的王彥程，對於從日職轉戰韓職，他說，因為先前已經習慣日職「一週一次輪值」的方式，現在韓職「投1休4或投1休5」的節奏，對他來說是很大的挑戰，也將繼續適應在韓國大田的生活。