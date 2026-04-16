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金州勇士今（16）日將於附加賽首戰遭遇洛杉磯快艇，不僅對戰成績1勝3敗屈居下風、有更多主力躺進傷兵名單外，總教練科爾（Steve Kerr）更早早決定，3位主力柯瑞（Stephen Curry）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍福德（Al Horford）都將被控制上場時間，最多不會超過40分鐘，面臨諸多劣勢情況下，這項舉動更宛如提前舉白旗，柯瑞也無奈地指出，勇士今年受到諸多傷兵困擾，整季僅有37勝45敗成績，以西區第10進入附加賽，想闖進首輪，得先打敗快艇、後續再與太陽爭奪最後一張門票，難度本來就偏大之外，如今柯瑞等人，還因為傷病史豐富，將被科爾控制上場時間。尤其今年已高齡38歲的柯瑞，今年賽季中一度因跑者膝連續缺席27場比賽，最終整季僅上場43場，創近6年來新低，直到2周前才恢復訓練、開始參與團隊全場練習，回歸後上場時間被嚴格控制在30分鐘內，儘管附加賽攸關生死，但科爾為保護柯瑞的生涯，仍會忍痛控制他的上場時間。柯瑞稍早被問及此事，並沒有反駁教練的決定，但仍語帶無奈地說，「我回歸的最大動力，就是不想讓整季白忙，所以我還是希望努力留在場上。」柯瑞也談到自身傷勢，「起初以為沒有很嚴重，但進度一直延後，對隊友很不好意思，我很珍惜可以回到場上，但我也不想過度樂觀，因為我2周前，甚至還不確定能否趕得上季後賽。」柯瑞今年對快艇出賽3場，平均上場時間29.2分鐘，場均貢獻23.3分、4籃板與5.7助攻，投籃命中率44.2%、三分球命中率31.3%。