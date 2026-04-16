全家本週咖啡優惠出爐了！自明（17）日起連續5天，5日5好康優惠，大杯特濃拿鐵第二杯20元，還有仙女醇奶茶第二杯10元，約下殺6折開喝；7-11有「LINE禮物」電子票券熱特選美式、精品美式、黑糖粉粿蕎麥茶買一送一。
🟡全家便利商店
📍門市｜4月17日至4月21日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
📍門市｜4月17日至4月21日
◾雙響泡沙茶鍋燒湯麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾多喝水微鹼性竹炭離子水買1送1，5折（原價28元、特價14元）
◾愛之味麥仔茶買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾星太郎大雞汁點心麵10元多一件，6.4折（原價39元、特價25元）
◾波蜜果菜汁買1送1，5折（原價18元、特價9元）
◾百吉蘇打大雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍門市｜4月15日至4月28日
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾黑糖粉粿蕎麥茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月10日至4月19日
◾黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾特選美式／特選拿鐵12杯520元，5.4折（原價80元、特價43元）
◾大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾風味系列指定熱飲12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾冰淇淋紅茶12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
📍APP｜4月10日至5月31日
◾大杯美式7杯255元，8.1折（原價45元、特價36元）
◾大杯拿鐵7杯310元，8.1折（原價55元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶7杯315元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶7杯235元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾中杯精品美式7杯420元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵7杯470元，7.5折（原價90元、特價67元）
🟡萊爾富
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）
◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）
📍門市｜4月1日至4月28日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
全聯「分批取」期間限定，4月10日至5月7日兌領咖啡自帶杯子，每杯現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。
📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜4月17日至4月21日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
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◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
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◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
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◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）