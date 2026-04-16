白沙屯媽祖進香每年都吸引上萬人潮參與，今年在眾多香燈腳中，赫然出現背著「造價10萬元」機器一起進香的「奇行種」，吸引民眾圍觀和討論。而這個奇行種的真面目，竟然是中央氣象署特地為白沙屯媽祖進香安排的「行動氣象君」，透過吸睛的儀器，讓氣象專業走入人群，受到廣大迴響。
今年白沙屯媽祖徒步進香期間，隊伍可以發現有氣象署員工背著「行動氣象儀」隨行觀測，即時回傳進香隊伍所在地的天氣資訊，呈現在白沙屯客製化網頁，現場也有人負責舉牌、提醒氣溫，成為眾多香燈腳中相當特別的存在。
感受到媽祖的力量 行動氣象儀誕生過程
作為「行動氣象儀」的發起人，氣象署大氣觀測組科長曹嘉宏分享，去年和團隊參與白沙屯媽祖遶境時，一路走完見識到宗教信仰如何凝聚人心、給予人們力量，一夥人過程中不斷討論，「雖然不敢自稱是媽祖的虔誠信仰者，但是不是能利用專業，替大家多做些什麼？」
直到今年2月，氣象署成功和廠商合作，以船隻上的感應器為主軸，並將觀測儀器進行輕量化設計，做出要價約10萬多、重量8公斤的「行動氣象儀」，可以提供即時定位、溫度、體感溫度、濕度等，且無論晴天雨天都能使用。
用行動氣象儀交朋友 徒步進香溫度拉滿
曹嘉宏提及，氣象署團隊每天從上午9點行走至下午5點，期間由3至4人輪流背負設備，每人約負重1至2小時，路途中民眾都對儀器感到相當好奇，平均每小時都有5到10組人上前互動，彼此聊天後，也會把觀測儀給香燈腳們背背看，「很多新朋友從第一天很怕用壞儀器，到第三天選擇同行，還會主動要求幫忙。」
「走得越近，越能感受到民眾的需求與溫度」，曹嘉宏分享，雖然氣象署有安排保姆車同行，但團隊堅持選擇與信眾一同步行；沿途收到各方信眾贈送的結緣品，都會掛在行動氣象儀上，曹嘉宏笑說，「8公斤的設備回程應該會來到10公斤，就像聖誕樹一樣掛滿祝福。」
氣象女神人氣高 賣力講解氣象服務
此外，氣象署預報中心副主任伍婉華也透露，氣象署主要是在去年接獲交通部邀請，希望比照大甲媽祖遶境經驗，將氣象服務導入白沙屯進香活動，但由於時間緊迫，當時僅以5人團隊就南下設攤、播報天氣；今年升級背負式氣象觀測設備，背後歷經的籌備與團隊不斷精進的過程，都令人感觸極深。
有「氣象女神」稱號的伍婉華，本身也因長期投入氣象播報，沿途頻頻被香燈腳認出要求合照，對此她也笑著回應「很多人說從小看我到大，但能透過這樣的方式讓民眾願意了解氣象服務，以及更多幕後團隊成員，也是一件很好的事」，所以完全不會感到困擾。
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作為「行動氣象儀」的發起人，氣象署大氣觀測組科長曹嘉宏分享，去年和團隊參與白沙屯媽祖遶境時，一路走完見識到宗教信仰如何凝聚人心、給予人們力量，一夥人過程中不斷討論，「雖然不敢自稱是媽祖的虔誠信仰者，但是不是能利用專業，替大家多做些什麼？」
直到今年2月，氣象署成功和廠商合作，以船隻上的感應器為主軸，並將觀測儀器進行輕量化設計，做出要價約10萬多、重量8公斤的「行動氣象儀」，可以提供即時定位、溫度、體感溫度、濕度等，且無論晴天雨天都能使用。
曹嘉宏提及，氣象署團隊每天從上午9點行走至下午5點，期間由3至4人輪流背負設備，每人約負重1至2小時，路途中民眾都對儀器感到相當好奇，平均每小時都有5到10組人上前互動，彼此聊天後，也會把觀測儀給香燈腳們背背看，「很多新朋友從第一天很怕用壞儀器，到第三天選擇同行，還會主動要求幫忙。」
「走得越近，越能感受到民眾的需求與溫度」，曹嘉宏分享，雖然氣象署有安排保姆車同行，但團隊堅持選擇與信眾一同步行；沿途收到各方信眾贈送的結緣品，都會掛在行動氣象儀上，曹嘉宏笑說，「8公斤的設備回程應該會來到10公斤，就像聖誕樹一樣掛滿祝福。」
此外，氣象署預報中心副主任伍婉華也透露，氣象署主要是在去年接獲交通部邀請，希望比照大甲媽祖遶境經驗，將氣象服務導入白沙屯進香活動，但由於時間緊迫，當時僅以5人團隊就南下設攤、播報天氣；今年升級背負式氣象觀測設備，背後歷經的籌備與團隊不斷精進的過程，都令人感觸極深。
有「氣象女神」稱號的伍婉華，本身也因長期投入氣象播報，沿途頻頻被香燈腳認出要求合照，對此她也笑著回應「很多人說從小看我到大，但能透過這樣的方式讓民眾願意了解氣象服務，以及更多幕後團隊成員，也是一件很好的事」，所以完全不會感到困擾。
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