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▲今年白沙屯媽祖徒步進香，氣象署派出員工背著「行動氣象儀」隨行觀測。（圖／曹嘉宏提供）

感受到媽祖的力量 行動氣象儀誕生過程

▲白沙屯媽祖徒步進香出現的「行動氣象儀」，要價約10萬多、重量達8公斤。（圖／曹嘉宏提供）

用行動氣象儀交朋友 徒步進香溫度拉滿

▲透過背負「行動氣象儀」，氣象署團隊與民眾打成一片，也有人自告奮勇幫忙背。（圖／曹嘉宏提供）

氣象女神人氣高 賣力講解氣象服務

▲氣象署預報中心副主任伍婉華（左1）也全程參與白沙屯媽祖進香，將專業融入、應用在大型活動。（圖／曹嘉宏提供）

白沙屯媽祖進香每年都吸引上萬人潮參與，今年在眾多香燈腳中，，吸引民眾圍觀和討論。而這個奇行種的真面目，，透過吸睛的儀器，讓氣象專業走入人群，受到廣大迴響。今年白沙屯媽祖徒步進香期間，，即時回傳進香隊伍所在地的天氣資訊，呈現在白沙屯客製化網頁，現場也有人負責舉牌、提醒氣溫，成為眾多香燈腳中相當特別的存在。作為「行動氣象儀」的發起人，氣象署大氣觀測組科長曹嘉宏分享，去年和團隊參與白沙屯媽祖遶境時，一路走完見識到宗教信仰如何凝聚人心、給予人們力量，一夥人過程中不斷討論，直到今年2月，氣象署成功和廠商合作，以船隻上的感應器為主軸，並將觀測儀器進行輕量化設計，，可以提供即時定位、溫度、體感溫度、濕度等，且無論晴天雨天都能使用。曹嘉宏提及，，路途中民眾都對儀器感到相當好奇，平均每小時都有5到10組人上前互動，彼此聊天後，也會把觀測儀給香燈腳們背背看，「很多新朋友從第一天很怕用壞儀器，到第三天選擇同行，還會主動要求幫忙。」，曹嘉宏分享，雖然氣象署有安排保姆車同行，但團隊堅持選擇與信眾一同步行；沿途收到各方信眾贈送的結緣品，都會掛在行動氣象儀上，曹嘉宏笑說，此外，氣象署預報中心副主任伍婉華也透露，氣象署主要是在去年接獲交通部邀請，希望比照大甲媽祖遶境經驗，將氣象服務導入白沙屯進香活動，但由於時間緊迫，當時僅以5人團隊就南下設攤、播報天氣；有「氣象女神」稱號的伍婉華，本身也因長期投入氣象播報，沿途頻頻被香燈腳認出要求合照，對此她也笑著回應，所以完全不會感到困擾。