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📍韓華鷹 VS 三星獅對戰資訊：

比賽時間：17：30

比賽地點：大田棒球場

📍王彥程韓職先發免費直播：

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效力於韓國職棒（KBO）的台灣左投王彥程以投1休4的節奏於今（16）日台灣時間下午5點30分再度先發登板，主場迎戰傳統勁旅三星獅。這場比賽王彥程不僅要與年薪150美元的三星獅王牌投手胡拉多（Ariel Jurado）展開強強對決，更要面對聯盟火力第二的恐怖打線。《NOWnews》為讀者整理SOOP直播線上免費直播資訊，以及賽前分析。王彥程近期在韓國職棒掀起旋風，近3場先發展現了頂尖的壓制力。根據數據顯示，王彥程目前戰績2勝0敗，防禦率（ERA）是非常誇張的0.24，每局被上壘率（WHIP）更是僅有1.02。雖然在11日對戰起亞虎的比賽中，球隊最終慘遭逆轉，但王彥程該場主投6局僅失1分的優質內容，獲得韓國媒體一致好評，甚至被封為「台灣王子」。明天的賽事，他將尋求本季個人第3勝。然而明日對手三星獅的團隊OPS高達0.816，排名全聯盟第二，火力遠勝之前王彥程交手的培證英雄與斗山熊。對手則是推出王牌洋投尤拉多（Ariel Jurado）掛帥先發。他本季3場先發全數為優質先發，收下1勝1敗的戰績、防禦率2.50，每局被上壘率1.11。三星獅本季團隊OPS高達0.816，火力位居聯盟第二，其中必須注意的打者共有3人。第一位是生涯419轟的傳奇老將崔炯宇，本季至今不到半個月已經敲出4轟。第2位是多明尼加籍洋砲迪亞茲（Lewin Díaz），他是去年的KBO全壘打王，當時繳出單季50轟的驚人成績，近期手感依舊火燙，OPS來到1.036。最後一個球員是柳志赫。他開季打擊率0.422暫居聯盟第二，目前OPS高達1.252，開季的手感異常火燙。