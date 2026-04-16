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投資人持續觀望伊朗戰爭走向，消息指美伊2國原則上同意延長停火，市場期望戰爭可能會很快結束，美股週三個別發展，漲多跌少，標普500指數、那斯達克指數再創新高。綜合《CNBC》等外媒報導，本週受美伊和平協議可能達成的預期提振，美股普遍上漲，試圖從戰爭的影響中收復失地，4大指數週線皆提升，Globalt Investments的高級投資組合經理馬丁（Thomas Martin）認為，戰爭爆發前的市場環境是，參與者預期情況可能惡化，因此進行「去風險化」的操作；現在，隨著惡化的可能性貌似降低，投資人不想錯過市場漲幅，所以又陸續買入。報導指出，川普當地時間週三在接受美媒《福斯商業頻道》訪問時聲稱，伊朗戰爭即將結束，重申伊朗「非常渴望達成協議」，這給投資人帶來更多希望，認為這場戰爭應不會持續太久。此外，1位白宮官員週二也透露 ，華府和德黑蘭正在討論舉行第2輪談判，雖然目前尚未正式安排任何事宜。馬丁分析，對於是否會達成協議而使荷姆茲海峽重新開放，減少貨物流通阻力等問題，從市場的表現看來，似乎是認為會有這樣的協議產生。15日收盤，美股道瓊工業指數下跌72.27點或0.15%，收48463.72點；標普500指數上揚55.57點或0.80%，收在7022.95點；那斯達克指數勁揚376.94點或1.59%，收24016.02點；費城半導體指數揚升15.16點或0.16%，收9239.28點。