土耳其東南部一所中學，當地時間週三發生校園槍擊事件，造成包含槍手在內，至少9人死亡、13人受傷。據悉槍手年僅14歲，行兇使用的槍枝、彈藥來自曾是警察的父親。
根據《路透社》報導，這樁槍擊發生在卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaras），是土耳其短短2天內的第2起校園槍擊案，死者包含8名學生、1名教師，傷者中有6人情況危急。
卡赫拉曼馬拉什省省長烏努爾（Mukerrem Unluer）透露，槍手已輕生，這是一起由學生實施的個人攻擊，與恐攻無關，槍手攜帶5枝槍、7個彈匣，闖入校內2間教室施襲，目標鎖定5年級學生，而後在遭警方圍捕時舉槍自盡：「我們認為這些武器和彈藥，屬於他以前當過警察的父親。」
報導指出，校園槍擊案在土耳其並不常見，慘案發生後，槍手的父親已被拘捕。
報導並提到，土耳其的槍枝法律算是嚴格，只有年滿21歲、獲許可證的人才能持有，在土國許多保全人員也被允許攜帶相關武器。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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