韓職起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿（정가예）2024年在李珠珢還在起亞虎時，曾帶著她一起來台參加交流活動，但鄭嘉睿昨（15）日突然發文宣布辭職，理由疑與職場霸凌有關。鄭嘉睿說自己因在工作期間承受言語辱罵，壓力大到比賽前躲在廁所痛哭，最終被迫離場。她坦言自己目前已經暫停工作並接受治療，對於未來是否重返舞台仍不確定，但會努力療傷。
鄭嘉睿疑遭職場霸凌 上場前躲廁所痛哭
鄭嘉睿在IG貼文中自白，自己在工作期間曾於眾人面前遭到無禮的辱罵與言語暴力。她說自己當時感到極度恐懼，「我曾懷疑是不是我做了什麼該被罵的事，但實在無法說服自己，恐懼感讓我直到比賽前一刻，都躲在廁所裡不停哭泣。」她透露，事發當天她原本想堅持完成應援工作，卻被現場人員驅趕要求離開，長期積壓的壓力讓她身心俱疲，出現不安與憂鬱症狀。
鄭嘉睿表示自己目前正在醫院接受治療，「我一直深信自己的精神意志很強大，但這段時間隱忍積壓的一切，終究還是爆發了。我不希望我的後輩們再經歷這樣的事。希望讀到這篇文章的所有人都能明白，你不經意間說出的暴言與辱罵，足以摧毀一個人的人生。」
鄭嘉睿暫時休息 不確定是否還會跳啦啦隊
鄭嘉睿也說她未來會休息一段時間，對於那些一直支持著她的粉絲，鄭嘉睿深感抱歉，「我希望在治療與休息的同時，能盡快找回平靜，再次向大家問好。真的非常感謝日夜守護在我身邊的家人、朋友們，以及聽到消息後聯繫我的所有人。多虧了你們，讓我感受到身邊還有這麼多美好的人。」
鄭嘉睿的貼文曝光後讓粉絲錯愕不已，紛紛留言幫她加油打氣，「我無法想像你經歷的情況有多可怕，謝謝你將這一切寫下來，非常勇敢，接下來就好好休息吧」、「我們會等你回來的」、「撐過憂鬱這並不容易，但我希望你能堅持下去，多想想工作發生的美好事物吧」、「你非常勇敢，真的辛苦了」。
📌鄭嘉睿小檔案
姓名： 鄭嘉睿 (정가예)
生日： 1996年2月6日（30歲）
身高： 170cm
學歷： 水原女子大學航空服務系
出道日期： 2018年6月24日 (起亞虎應援團)
別名： 鄭隊長、起亞虎的中心、鄭加火（諧音，形容應援時的熱情）
職業生涯與經歷
鄭嘉睿擁有超過8年的專業啦啦隊經驗，是少數能兼任「應援領導者」角色的女性隊員，她2018年加入起亞虎後，在2025年10月升任隊長。除了棒球外，鄭嘉睿還同時應援排球水原現代建設隊以及籃球安養正官庄赤紅火箭。
📌鄭嘉睿IG全文翻譯如下：
我在工作期間，在眾人面前遭受了辱罵與言語暴力。 雖然我也曾想過「是不是我做了什麼該被罵的事」、「應該是我的錯吧」，但實在無法說服自己，恐懼感讓我直到比賽開始前，都躲在廁所裡不停哭泣。
因此，那天我沒能完成比賽。準確地說， 我本想堅持完成，但卻被要求離開。
沒能遵守與喜愛我的粉絲們之間的約定，我深感抱歉。
就個人而言，這次事件對我造成了很大的衝擊。但幸好有過相同遭遇的同事們給予我慰藉， 目前我正一邊接受醫院治療，一邊休養中。
雖然有這麼多同事遭遇過跟我一樣的事並不是件好事，但對我來說，光是「有很多人願意相信我所說的話」這一點，就讓我非常感激，讓我覺得這件事可以僅僅透過離職與接受治療而平息。
遺憾且抱歉的是，未來能出現在那些與我約定、並喜愛著我的粉絲面前的機會，似乎變少了。
我希望在治療與休息的同時，能盡快找回平靜，再次向大家問好。真的非常感謝日夜守護在我身邊的家人、朋友們，以及聽到消息後聯繫我的所有人。多虧了你們，讓我感受到身邊還有這麼多美好的人。
現在的我就像是被不安與憂鬱吞噬了一樣。 我一直深信自己的精神意志很強大，但這段時間隱忍積壓的一切，終究還是爆發了。 我不希望我的後輩們再經歷這樣的事。 希望讀到這篇文章的所有人都能明白，你不經意間說出的暴言與辱罵，足以摧毀一個人的人生。
我不知道自己還能不能回到工作崗位。但我會努力嘗試，雖然無法回到當初那個開朗的模樣，但我會努力讓傷口慢慢癒合。
謝謝大家的閱讀。
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鄭嘉睿在IG貼文中自白，自己在工作期間曾於眾人面前遭到無禮的辱罵與言語暴力。她說自己當時感到極度恐懼，「我曾懷疑是不是我做了什麼該被罵的事，但實在無法說服自己，恐懼感讓我直到比賽前一刻，都躲在廁所裡不停哭泣。」她透露，事發當天她原本想堅持完成應援工作，卻被現場人員驅趕要求離開，長期積壓的壓力讓她身心俱疲，出現不安與憂鬱症狀。
鄭嘉睿表示自己目前正在醫院接受治療，「我一直深信自己的精神意志很強大，但這段時間隱忍積壓的一切，終究還是爆發了。我不希望我的後輩們再經歷這樣的事。希望讀到這篇文章的所有人都能明白，你不經意間說出的暴言與辱罵，足以摧毀一個人的人生。」
鄭嘉睿也說她未來會休息一段時間，對於那些一直支持著她的粉絲，鄭嘉睿深感抱歉，「我希望在治療與休息的同時，能盡快找回平靜，再次向大家問好。真的非常感謝日夜守護在我身邊的家人、朋友們，以及聽到消息後聯繫我的所有人。多虧了你們，讓我感受到身邊還有這麼多美好的人。」
鄭嘉睿的貼文曝光後讓粉絲錯愕不已，紛紛留言幫她加油打氣，「我無法想像你經歷的情況有多可怕，謝謝你將這一切寫下來，非常勇敢，接下來就好好休息吧」、「我們會等你回來的」、「撐過憂鬱這並不容易，但我希望你能堅持下去，多想想工作發生的美好事物吧」、「你非常勇敢，真的辛苦了」。
📌鄭嘉睿小檔案
姓名： 鄭嘉睿 (정가예)
生日： 1996年2月6日（30歲）
身高： 170cm
學歷： 水原女子大學航空服務系
出道日期： 2018年6月24日 (起亞虎應援團)
別名： 鄭隊長、起亞虎的中心、鄭加火（諧音，形容應援時的熱情）
職業生涯與經歷
鄭嘉睿擁有超過8年的專業啦啦隊經驗，是少數能兼任「應援領導者」角色的女性隊員，她2018年加入起亞虎後，在2025年10月升任隊長。除了棒球外，鄭嘉睿還同時應援排球水原現代建設隊以及籃球安養正官庄赤紅火箭。
📌鄭嘉睿IG全文翻譯如下：
我在工作期間，在眾人面前遭受了辱罵與言語暴力。 雖然我也曾想過「是不是我做了什麼該被罵的事」、「應該是我的錯吧」，但實在無法說服自己，恐懼感讓我直到比賽開始前，都躲在廁所裡不停哭泣。
因此，那天我沒能完成比賽。準確地說， 我本想堅持完成，但卻被要求離開。
沒能遵守與喜愛我的粉絲們之間的約定，我深感抱歉。
就個人而言，這次事件對我造成了很大的衝擊。但幸好有過相同遭遇的同事們給予我慰藉， 目前我正一邊接受醫院治療，一邊休養中。
雖然有這麼多同事遭遇過跟我一樣的事並不是件好事，但對我來說，光是「有很多人願意相信我所說的話」這一點，就讓我非常感激，讓我覺得這件事可以僅僅透過離職與接受治療而平息。
遺憾且抱歉的是，未來能出現在那些與我約定、並喜愛著我的粉絲面前的機會，似乎變少了。
我希望在治療與休息的同時，能盡快找回平靜，再次向大家問好。真的非常感謝日夜守護在我身邊的家人、朋友們，以及聽到消息後聯繫我的所有人。多虧了你們，讓我感受到身邊還有這麼多美好的人。
現在的我就像是被不安與憂鬱吞噬了一樣。 我一直深信自己的精神意志很強大，但這段時間隱忍積壓的一切，終究還是爆發了。 我不希望我的後輩們再經歷這樣的事。 希望讀到這篇文章的所有人都能明白，你不經意間說出的暴言與辱罵，足以摧毀一個人的人生。
我不知道自己還能不能回到工作崗位。但我會努力嘗試，雖然無法回到當初那個開朗的模樣，但我會努力讓傷口慢慢癒合。
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