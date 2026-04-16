我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭嘉睿（右3）2024年曾和李珠珢（右1）一起來台進行啦啦隊交流活動。（圖／記者林柏年攝）

鄭嘉睿小檔案

鄭嘉睿IG全文翻譯如下：

韓職起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿（정가예）2024年在李珠珢還在起亞虎時，曾帶著她一起來台參加交流活動，但鄭嘉睿昨（15）日突然發文宣布辭職，理由疑與職場霸凌有關。鄭嘉睿說自己因在工作期間承受言語辱罵，壓力大到比賽前躲在廁所痛哭，最終被迫離場。她坦言自己目前已經暫停工作並接受治療，對於未來是否重返舞台仍不確定，但會努力療傷。鄭嘉睿在IG貼文中自白，自己在工作期間曾於眾人面前遭到無禮的辱罵與言語暴力。她說自己當時感到極度恐懼，「我曾懷疑是不是我做了什麼該被罵的事，但實在無法說服自己，恐懼感讓我直到比賽前一刻，都躲在廁所裡不停哭泣。」她透露，事發當天她原本想堅持完成應援工作，卻被現場人員驅趕要求離開，長期積壓的壓力讓她身心俱疲，出現不安與憂鬱症狀。鄭嘉睿表示自己目前正在醫院接受治療，「我一直深信自己的精神意志很強大，但這段時間隱忍積壓的一切，終究還是爆發了。我不希望我的後輩們再經歷這樣的事。希望讀到這篇文章的所有人都能明白，你不經意間說出的暴言與辱罵，足以摧毀一個人的人生。」鄭嘉睿也說她未來會休息一段時間，對於那些一直支持著她的粉絲，鄭嘉睿深感抱歉，「我希望在治療與休息的同時，能盡快找回平靜，再次向大家問好。真的非常感謝日夜守護在我身邊的家人、朋友們，以及聽到消息後聯繫我的所有人。多虧了你們，讓我感受到身邊還有這麼多美好的人。」鄭嘉睿的貼文曝光後讓粉絲錯愕不已，紛紛留言幫她加油打氣，「我無法想像你經歷的情況有多可怕，謝謝你將這一切寫下來，非常勇敢，接下來就好好休息吧」、「我們會等你回來的」、「撐過憂鬱這並不容易，但我希望你能堅持下去，多想想工作發生的美好事物吧」、「你非常勇敢，真的辛苦了」。