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隨著AI浪潮來襲、閱聽者習慣快速轉變，全球媒體業彷彿邁入寒冬，《英國廣播公司》（BBC）當地時間週三證實，計劃在未來2年內裁員2000人，以節省年度開支的10%，約5億英鎊。綜合外媒報導，這項計畫是在與員工的電話會議上宣布的，也是該公司十多年來最大規模的一波裁員潮，《BBC》代理總裁戴維斯（Rhodri Talfan Davies）坦言，他知道這會造成真正的不確定性，但還是希望坦然面對挑戰，更多細節將於9月公布。在這之前，就已有消息指《BBC》面臨龐大的財務壓力，並希望在2029年就能削減約1/10的預算。報導指出，《BBC》成立於1922年，最初是廣播服務機構，而後隨著版圖擴張，已發展成經營15個英國國家和地區電視頻道、多個國際頻道、10個國家廣播電台、數十個地方廣播電台、覆蓋全球的世界廣播服務以及廣泛的數位內容輸出。截至去年為止，《BBC》共有約2.15萬名員工。然而，在數位串流媒體盛行的時代，人們接受資訊的管道越來越多元，也越變越快速。此外，製作成本膨脹、授權使用費及牌照費收入減少，皆是導致財務惡化的重要原因。英國廣播電視及通訊工會（Bectu）主席查爾茲（Philippa Childs）表示，如此大規模的削減開支，對員工和《BBC》來說都將是毀滅性打擊，除了損害其履行公共使命的能力，對更廣泛生態系統的影響也將不可避免：「之前幾輪裁員已經讓員工承受巨大的壓力，Bectu將與《BBC》溝通，了解此次裁員的影響。」原文連結：