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▲何潤東（上）和張凌赫（下）的將軍對比照在網路上瘋傳，張凌赫被酸是粉底液將軍。（圖／微博＠老友lya）

▲《對你心動的預言》由何潤東（左2）執導，主演包含曹佑寧（左1）。（圖／記者吳翊緁攝）

50歲男星何潤東14年前在電視劇《楚漢傳奇》演過項羽，近日陸劇《逐玉》播出後，這個角色竟再次爆紅，被拿來和張凌赫飾演的「武安侯」作對比，認為何潤東更霸氣，不像張凌赫是「粉底液將軍」，何潤東還因此漲粉百萬。何潤東執導的新戲《對你心動的預言》在昨日舉行發布會，當被問到自己因為《逐玉》爆紅一事，何潤東笑說爸媽比他還開心，因為常常能在抖音上刷到他。至於張凌赫被調侃成「粉底液將軍」，何潤東坦言自己最近太忙，還沒時間看《逐玉》，但他認為《逐玉》跟《楚漢傳奇》是完全不同劇種，「（角色）不好做比較。」何潤東也回憶，自己剛出道時才66公斤，也被嫌棄太娘，剛好那時他又接到一支內褲廣告，何潤東不想「漏氣」，所以開始拚命健身，努力增肌，一天至少要吃10碗白飯，還一度被笑說是飯桶。但也正是因為當時的努力，讓何潤東成功練出肌肉，開始習慣健身，身材就這樣越來越壯，因此後面才陸續接下包含項羽在內的武將角色。何潤東也透露自己漲粉百萬後，許多代言開始找上門，但他說目前想專注在導演工作，所以拒絕了。何潤東因此感嘆「人生是選擇題」，像他之前拍《那年花開月正圓》人氣爆紅，同樣還是推掉商演等戲劇邀約，只為專心執導電視劇《翻牆的記憶》，這破釜沉舟的決心才讓他成功拿下第53屆金鐘獎戲劇節目導演獎。