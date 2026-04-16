前立委蔡正元因三中案入監服刑將近3週時間，同樣是前立委的老友邱毅昨（15）日透露，監所醫療環境差，年紀大的人免疫力又比較弱，但目前蔡正元身體狀況還不錯，就是在新收階段會過得比較苦，之後才會換到雙人房。

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邱毅昨上《新聞大白話》提到，因為才關10幾天，蔡正元的身體狀況現在還不錯，監獄中環境本來就比較差，年紀大的人免疫力會比較弱，在裡面的醫療設備也很差，例如你有皮膚病，獄方就丟個藥膏給你，但那個藥膏一點效都沒有！而且沒有床，要睡地板，地板上面又有破洞，下面會有塵螨，被塵螨咬了就會癢！所以蔡正元的太太趕快幫他買了瑜珈墊，可以墊著睡。

邱毅說，蔡正元在入監前都還每天上節目，沒有時間去準備這些東西，不過這是前面的新收階段，比較苦。蔡正元的身體當然沒有在外面那麼好，還有心情，最主要是他有一定年紀，坐牢很辛苦，頭髮都白了！外面有人傳說蔡正元把裡面當講堂，這怎麼可能！要等新收房結束，才能分到2人1間房。

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...