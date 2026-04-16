我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾融在科切拉音樂節的穿搭，被網友封為「音樂節女神」。（圖／翻攝自艾融IG@irenelin0413）

艾融大膽穿搭掀話題 火辣身材成全場焦點

▲艾融深夜遺失車鑰匙，還在沙漠中徒步等車。（圖／翻攝自艾融IG@irenelin0413）

深夜驚魂意外 尋車烏龍結局曝光

有「中職最正MC」之稱的艾融，憑藉亮眼外型與傲人曲線，在社群累積大批粉絲關注，她近期飛往美國參加知名音樂盛會科切拉音樂節（Coachella），並在昨（15）日於社群分享多張現場照片，首次參與國際大型音樂節的她自嘲是「新手報到」，更幽默表示只有第一天狀態最佳，貼文一出立刻掀起討論熱潮。不過艾融也分享自己深夜弄丟車鑰匙的故事，與同行友人在沙漠中徒步等車、找車的故事，讓不少粉絲十分驚訝。從艾融釋出的照片中，她當天以度假風造型亮相，身穿米色抓皺設計的短版背心，搭配紅色印花絲巾與墨鏡點綴，整體造型相當吸睛，此外她下半身選擇寬鬆長褲並刻意鬆開褲頭，讓內搭細節若隱若現，展現率性又帶點性感的風格，這套穿搭在音樂節眾多造型中相當搶眼，也讓她迅速成為鏡頭焦點之一。除了穿搭引發討論，艾融維持良好的體態同樣成為關注重點，深U剪裁讓上圍曲線更加突出，短版設計則露出平坦腰腹，隱約可見肌肉線條，呈現出健康與自律兼具的狀態，她整體散發出的自信氣場，也讓不少網友直呼「狀態超好」、「完全就是音樂節女神」，再度鞏固她在粉絲心中的人氣地位。然而在光鮮亮麗的旅程背後，艾融也分享了一段驚險插曲。她透露當晚活動結束準備返程時，竟發現車鑰匙不見，一度愣在原地難以置信。由於音樂節結束後交通需求暴增，叫車困難，她只能在沙地與石礫間步行一段距離，才終於順利搭車離開，過程相當狼狽。隔天一早，艾融與友人頂著烈日趕往拖吊場尋找車輛，在廣闊場地中來回奔波卻始終沒有結果，讓她一度以為車子真的被拖走。沒想到最後回到原本停車位置時，才發現車輛其實仍在原地，整起事件成為一場大烏龍，艾融苦笑形容這是「最崩潰的生日回憶」，但也感謝同行友人的陪伴，才讓這段插曲平安落幕。