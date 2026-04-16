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▲木村拓哉和木村心美、木村光希（左至右）分別貼出不同照片幫工藤靜香慶生。（圖／翻攝自IG@takuya.kimura_tak、＠cocomi_553_official、＠koki）

▲木村拓哉（右）與工藤靜香（左）感情穩定。（圖／木村光希IG＠koki）

日本明星夫妻檔木村拓哉與工藤靜香結婚多年，一向作風低調。14日適逢工藤靜香56歲生日，木村拓哉罕見在社群曬出她童年缺牙照，甜喊「happy birthday」表達祝福。兩名女兒也同步發文幫媽媽慶生，大女兒木村心美幽默稱媽媽是「辣妹」，並曬出反差合照；小女兒木村光希則貼出和媽媽臉貼臉的親密照，告白「世界最棒的老媽」，一家人互動超級溫馨。工藤靜香14日迎來56歲生日，老公木村拓哉和兩個寶貝女兒們都在社群上貼出照片，祝她生日快樂。只見木村拓哉放出的是工藤靜香幼童時期的照片，她當時笑容燦爛但是沒有門牙，搞笑又可愛。木村心美則貼出自己小時候做鬼臉躲在媽媽身後的照片，讓粉絲笑翻，只有木村光希放出一張與媽媽正常微笑的美照，沒有搞怪。事實上，木村拓哉與工藤靜香結婚初期，因為偶像的身分，幾乎不敢放閃，甚至不公開家庭合照，一直到2020年後，木村拓哉才首次曝光與工藤靜香甜蜜互動的照片；他當時用手捏著老婆的臉頰，神情充滿寵溺。後來女兒們也漸漸長大，經常曝光在鏡頭前，木村拓哉的社群也因此活潑起來，在重大節日時，都會PO一些家庭或是夫妻合照放閃。回顧木村拓哉與工藤靜香的婚姻，2000年11月23日，在SMAP巡迴演唱會開場前，木村拓哉突然獨自走上台，向全場粉絲宣布：「雖然我知道這樣很任性，但我要結婚了。」消息一出讓全場粉絲震撼。演唱會結束後，木村拓哉也隨即召開記者會，證實對象就是工藤靜香，且女方已懷孕4個月，這個震撼彈在當時被日本媒體譽為「平成時代最大的驚喜」。而兩人在同年的12月5日正式登記結婚，攜手至今已走過26個年頭，婚姻相當穩定。目前工藤靜香接近半退休狀態，僅偶爾出席活動或是上節目露面，木村拓哉則持續在演藝圈活動，廣告代言、戲劇邀約依舊接不停；女兒木村光希也正式出道，成為演員、模特兒，全家人一舉一動都成了外界焦點。