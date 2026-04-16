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洛杉磯道奇今（16）日在主場續戰紐約大都會，原先預計將上演震撼全場的投打二刀流對決，沒想到道奇賽前公佈的先發打線卻讓球迷跌破眼鏡。日本巨星大谷翔平並未出現在先發打擊名單中，而是僅擔任先發投手。這不僅是他相隔1783天後首度重回「純投手」身分，也預示著今日大通中心將看不到「打者翔平」的英姿。「投手大谷」本季開局表現堪稱魔王等級，目前出賽2場拿下1勝0敗、防禦率依舊是完美的0.00。至於「打者翔平」本季出賽17場，也繳出打擊率2成54、5轟、10打點及攻擊指數（OPS）.910的高標成績。今日原本是大谷翔平生涯首度以投手身分對抗大都會。至於原先固定擔任的第一棒指定打擊位置，今日改由右外野手塔克（Kyle Tucker）擔任核彈頭，指定打擊則交由拉辛（Dalton Rushing）負責。這是大谷翔平自2021年5月28日仍效力於洛杉磯天使時期，在對陣運動家之戰以來，相隔1783天再次以單純投手身分上場。由於規則限制，先發投手退場後若未擔任指定打擊，將無法再回到場上打擊，除非改守野手位置。因此，道奇今日的調度基本上宣告了「打者翔平」將全程休戰。根據日媒《產經體育》分析，大谷翔平日前在對戰大都會時，曾遭一顆時速達94英哩（約151.2公里）的速球直擊右肩。考慮到道奇正處於主場6連戰的最後一戰，且接下來將面臨極度艱辛的13連戰，球團在賽季初期決定採取保護措施。為了確保剛回歸「完全體」的大谷翔平能健康應戰，教練團祭出以身體狀況為優先的調度策略，讓大谷能在今日專注於投手丘上的對抗。