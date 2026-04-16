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國民黨主席鄭麗文4／10會見中國領導人習近平，定調「和平之旅」，然而，《鏡報》今（16）日指出，這趟訪中行竟是由台灣民主基金會政黨補助款買單！值得注意的是，台灣民主基金會早在2022年就被中共以支持台獨分裂勢力為由，列為「重點制裁對象」，國民黨卻讓習近平接見了這團由台灣民主基金會支出團費的訪中團，等於讓習近平違反了共產黨自己的懲戒令。《鏡報》今報導，鄭麗文此行訪問中國一共有35人，為期6天的行程，包括機票、住宿、膳食及零用金的費用共480萬，包括機票費用305萬、住宿、膳食及零用金編列155萬，另有20萬用來支出禮品和辦公雜支費用，而這整筆竟都是向由外交部捐助成立、由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請補助，意味國民黨這趟訪中行，其實全由國庫買單！根據《鏡報》，台灣民主基金會每年編列達3千萬的政黨補助經費，用以提供各政黨從事「民主人權」相關活動，只要符合政黨外交或民主人權等目的，基金會通常不會管太多，而經費撥用的額度則依據政黨在國會的席次比例。這次國民黨把訪中的團費拿來沖銷，遭批評「實在太難看了」，更被質疑「你國民黨是有這麼缺錢嗎？」值得注意的是，《鏡報》指出，台灣民主基金會早在2022年美國眾議院議長裴洛西訪台時，就被中共以「支持台獨分裂勢力」為由，列為重點制裁對象，當時還遭對岸國台辦發言人馬曉光批評「打著民主的幌子，在國際上大肆從事台獨分裂活動，攻擊抹黑中國大陸」等，並下令「禁止其與中方組織、企業、個人合作」，但如今，習近平卻親自接見了這團由台灣民主基金會補助團費的訪中團，等同國民黨讓習近平違反了共產黨自己的懲戒令。