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美國總統川普（Donald Trump）15日在自家平台發文，聲稱中國「已經同意不再向伊朗運送武器」，北京還對荷姆茲海峽保持開放感到非常高興，習近平主席會在他不久後赴中國訪問時，「給他一個大大的擁抱」。對此，旅美學者翁履中指出，整體來看，伊朗戰爭不僅沒有被侷限在中東，反而正在外溢成為牽動中美關係的關鍵變數，也讓即將到來的川習會增添更多不確定性。翁履中在臉書粉專發文，認為目前的情況就是川普在「創造新敘事」、中國在「累積籌碼」、伊朗則是「完全不讓步」。關鍵不在於中國到底有沒有真的配合，而在於川普已經先把「中國支持我」這個故事講出來，只要北京不否認，這個敘事就成立，中國也有機會站上有利的位置，因為川普講得越多，北京未來在談判桌上的空間就越大：「你說我配合，那接下來，你是不是要回報我？這就是籌碼。」翁履中分析，目前的發展有幾個重點可以觀察：第一，對川普來說，一個最現實的問題就是伊朗不退，不論是核計畫，還是荷姆茲海峽的控制權，伊朗目前都沒有實質讓步，這代表川普原本想要的「從伊朗拿成果」，其實沒有發生，也讓他更需要從其他地方找到「可以宣稱成功」的出口。於是，川普讓中國成爲那個出口。第二，中國「有需求，但不焦慮」，它確實依賴中東能源，但早已分散風險、建立儲備，所以短期不會被逼到必須出手，也讓中國可以慢慢看、慢慢等，不用急著選邊。所以北京現在最精準的策略，其實很簡單：不拆穿、不介入、不加碼。讓川普說，讓局勢走，成本累積美國，在中東，在歐洲，壓力越大，越會有人想要跟北京多交流，因為多數國家不想在美國已經跟過去不同的情況下，繼續單押一邊。第三，時間站在誰那邊？很明顯不是美國。美國在中東每多一天行動，成本就多一分；中國幾乎不動，卻在旁邊看著對手消耗。這種「一動一靜」，本身就是戰略優勢。第四，川習會才是真正的交易場。川普現在越需要中國「不要打臉」，北京就越能在會面時換到東西。從農產品採購、貿易讓步，到政治上的「給面子」，中國都有空間操作。甚至更直白說，北京未必希望川普出問題，因為一個凡事都可以談交易的川普，比一個不可預測的新局，更容易讓中國掌握節奏。最後翁履中提醒，對台灣而言，第四點很關鍵，現在這個階段，中美其實出現一種「默契式的迴避」，川普不想讓人覺得他放棄盟友，但也不願讓台灣問題干擾與中國的交易；北京則更不希望台灣被國際化成為談判籌碼，因為它始終堅持這是內政問題，結果就是—雙方都知道台灣重要，但都選擇不碰，而且很可能在川習會上也完全不談。翁履中並補充道，台灣要注意的是，如果川習會上有談到台灣，可能比不談好，因為川普若不想提，北京卻主動提出，代表北京還需要川普做點什麼，還不確定川普會不會支持台灣，還需要川普再次確認對台灣的態度；但如果北京也不提，反映出的情況就可能是雙方「已經形成默契」，川普為了讓美中交易順利，決定讓北京決定要如何處理台灣。眼看伊朗不退、中國不動、美國在找台階，這場博弈裡，混亂中最後握有優勢的，不是聲音最大的一方，而是最有耐心的一方。