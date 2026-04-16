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洛杉磯道奇休賽季豪擲3年6900萬美金（約新台幣22億）簽下前紐約大都會明星終結者迪亞茲（Edwin Diaz），原以為能穩固九局防線，沒想到這位守護神近期卻出現球速下滑的隱憂。自11日對戰遊騎兵慘遭逆轉後，迪亞茲（Edwin Diaz）便未曾上場，引發外界對其身體狀況的揣測。對此，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今日正式說明調度內幕，強調道奇守護神不需進入傷兵名單。迪亞茲迪亞茲上一次出賽要回溯到4月11日，當時他在九局下半面對德州遊騎兵，僅投1局就被狂掃4支安打失掉3分，吞下轉隊後首次救援失敗。更令人擔憂的是數據顯示，迪亞茲本季平均速球僅95.8英哩，遠低於去年的97.2英哩。在砸鍋那一場，他的均速更一度掉到95.5英哩，這僅是他職業生涯第6次在投球數達標的情況下，均速跌破此一關卡。道奇目前正與迪亞茲的前東家大都會進行系列賽，前兩戰分別由史考特（Tanner Scott）與費西亞（Alex Vesia）代班關門。針對迪亞茲神隱狀況，羅伯茲解釋，經過醫療團隊與投手教練討論後，希望能讓迪亞茲先透過牛棚練投找回節奏。「我們對他的狀況並非太過擔心。」羅伯茲強調，目前將迪亞茲列入每日觀察名單（Day-to-Day），昨日他也按照計畫完成牛棚練習，「如果今天感覺OK，他就有望在系列賽最終戰上場。」今日系列賽壓軸大戲，道奇派出大谷翔平對決大都會明星右投霍姆斯（Clay Holmes）。值得注意的是，原本計畫投打二刀流的大谷，因日前遭觸身球擊中右肩，球團為了保護其傷勢，臨時撤銷先發指定打擊的任務。這也是大谷翔平相隔1783天後首度「純先發」登板的戰役。