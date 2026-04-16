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紐約洋基在今（16）日主場迎戰洛杉磯天使的比賽中，洋基隊長賈吉（Aaron Judge）再度於首局開轟，這不僅是他近4場比賽中的第4發全壘打，生涯單場複數全壘打的場次也正式超越洋基傳奇球星曼托（Mickey Mantle），寫下隊史新里程碑。賈吉今日擔任先發第3棒、右外野手，1局下半2人出局後步入打擊區。面對天使隊投手的壓制，賈吉在1好2壞的球數下，鎖定一顆投在紅中偏低的伸卡球，發揮驚人的推打力量，球以105.7英哩（約170公里）的擊球初速直飛右外野看台。這發全壘打飛行距離約382英呎（約116.3公尺），是賈吉本季第7轟。這也是他近期連續第4場比賽展現驚人長打實力，能看出他已經正式進入全壘打產量的恐怖模式。賈吉這波火燙手感始於對戰坦帕灣光芒的系列賽。他在12日先敲出兩分砲，隨後在13日面對效力光芒的日籍強投菊池雄星，首局便轟出一記初速高達116.2英哩（約187公里）、遠達456英呎的特大號全壘打。當天他更是手感發燙，單場雙響砲、累積兩發全壘打，率隊擊沉光芒。值得一提的是，賈吉在達成生涯第47次單場複數全壘打後，正式超越洋基傳奇球星曼托（Mickey Mantle），獨佔洋基隊史第2名，僅次於「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）所保持的68次神蹟。