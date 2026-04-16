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歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）今（16）日上演一場足以載入史冊的經典對決！德甲豪門拜仁慕尼黑在主場安聯競技場迎戰15座歐冠冠軍得主皇家馬德里。雙方展開一場進攻大戰，皇馬三度取得領先卻後勁不足，拜仁靠著迪亞斯（Luis Diaz）與奧利瑟（Michael Olise）在比賽末段的連續進球，最終以4：3、總比分6：4絕殺對手，昂首挺進4強。首回合拜仁在馬德里帶回2比1領先，沒想到回到主場開賽僅34秒，門神曼紐爾紐爾（Manuel Neuer）竟然發生傳球失誤，直接將球送給皇馬的居勒爾（Arda Guler），後者輕鬆射入空門，為這場瘋狂的比賽拉開序幕。隨後雙方進入互轟大戰：拜仁靠著帕夫洛維奇（Aleksandar Pavlovic）頭槌扳平，居勒爾（Arda Guler）立刻以自由球梅開二度；凱恩（Harry Kane）為拜仁進球後，姆巴佩（Kylian Mbappe）又在半場結束前接獲維尼修斯（Vinicius Junior）助攻破門，皇馬半場結束以3：2領先。下半場雙方戰況陷入膠著，直到第86分鐘，皇馬中場卡馬文加（Eduardo Camavinga）因二黃變一紅遭驅逐出場，成為比賽分水嶺。多一人的拜仁隨即發動攻擊，第89分鐘迪亞斯（Luis Diaz）在禁區外遠射，球打中米利唐（Eder Militao）後產生變線彈入網內，將總比分再次拉開。補時階段，奧利瑟（Michael Olise）在禁區邊緣劃出一道完美的弧線球直入死角，徹底粉碎皇馬的晉級希望。終場結束後，居勒爾（Arda Guler）因不滿裁判判決領到紅牌，皇馬確定連兩年無緣歐冠冠軍。皇家馬德里此役先發名單中罕見地沒有任何一名西班牙球員，創下球隊歐冠歷史紀錄。代理教練阿韋羅亞（Alvaro Arbeloa）賽後表示：「我為球員的努力感到心碎，但我也感到自豪，我們已經付出了一切。」拜仁球星基米希（Joshua Kimmich）則對挺進4強充滿信心，並期待即將與巴黎聖日耳曼展開的強強對決：「下半場我們展現了更好的控制力，接下來將面對歐洲最強的兩支球隊，我非常期待。」拜仁慕尼黑成功挺進準決賽，將與恩里克（Luis Enrique）率領的衛冕軍展開生死鬥。