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效力於底特律老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇，今（16）日在對戰紅人3A的比賽中炸裂本季首轟。儘管開季初期因傷勢調整稍顯沉寂，但他此役在第8局展現驚人的爆發力，硬生生將一顆高達157公里的內角伸卡球反方向轟出全壘打牆外。此外，效力守護者3A的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）也夯出本季第3轟。李灝宇今日以先發第2棒、指定打擊（DH）身分上場。前3打席雖然都與安打擦身而過，但擊球品質都不錯。關鍵的8局上，在無人出局、一壘有人的局面下，李灝宇面對紅人3A投手梅伊（Luis Mey）。梅伊祭出一顆高達97.5英哩（約156.9公里）的內角伸卡球企圖壓制，沒想到李灝宇成功將這顆「火球」反向直送上右外野看台。這記全壘打擊球初速達96.8英哩，飛行距離達341英呎，幫助球隊進帳2分。回顧李灝宇今年的旅美之路，原先入選經典賽（WBC）名單的他，遺憾因拉傷退出，回到老虎隊後也休養了一段時間。此役全場李灝宇的4個打數中，共有3次擊球被認定為「強勁擊球」，擊球初速分別高達100.2英哩、97.9英哩以及全壘打的96.8英哩，長打威力的釋放只是時間問題。值得一提的是，曾在2026年經典賽代表台灣出戰的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今日也在3A賽場展現長打威力。於4局下半敲出一記石破天驚的左中外野高飛全壘打。這發陽春砲擊球初速達95.2英哩，飛行距離更遠達383英呎，是個人本季第3轟。