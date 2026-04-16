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市場對中東局勢降溫的預期升溫，資金重新回流風險資產，美國股市週三全數走高，標普500與那斯達克指數改寫歷史紀錄，再加上台股期貨夜盤同步上漲241點，衝上37000點關卡，帶動台北股市今（16）日開盤上漲37.39點、來到36759.53點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.32點、來到360.18點。今日開盤量大強勢個股：聯電、群創、友達、富采、臺企銀；開盤量大弱勢個股：台玻、旺宏、恩德、力積電、毅嘉。權值股多數走高，今日將在盤後召開法說會的權王台積電以平盤價2080元開出，隨後衝至2085元，再創新天價；台達電開盤上漲50元、來到1835元；鴻海開盤逆勢下跌0.5元、來到207元。美國總統川普釋出對美伊衝突可能接近尾聲的訊號。投資人解讀為地緣政治風險有望緩解。此外，聯準會週三公布最新褐皮書顯示，在美伊戰事推升能源價格與不確定性之下，美國經濟活動仍維持溫和成長，但企業決策明顯轉趨保守，整體經濟前景籠罩觀望氣氛。美國股市昨日全數走高，道瓊指數下跌72.27點或0.15%，報48463.72點，那斯達克指數上漲376.93點或1.60%，報24016.02點，標普500指數上漲55.57點或0.80%，報7022.95點，費半指數上漲15.16點或0.16%，報9239.28點。台股ADR僅台積電收黑，台積電ADR下跌1.26%，日月光ADR上漲1.34%，聯電ADR上漲3.75%，中華電信ADR上漲0.77%。台指期夜盤持續走高，盤中最高來到37294點，終場上漲241點或0.65%，收在37266點，台積電期貨盤後上漲5元。