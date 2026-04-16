前中央氣象局長鄭明典在臉書粉專發文表示，近期觀測顯示聖嬰現象指標區海溫已由冷轉暖，代表系統正從反聖嬰轉向聖嬰狀態，雖然預測常受「春季障礙」影響，但4月後模式訊號已趨明確，發展趨勢逐漸確立。目前多國模型一致指出，強聖嬰發生機率達50%，恐挑戰140年最強紀錄。科學家警告，受全球暖化與異常西風助長，2026或2027年極可能打破高溫紀錄，成為史上最熱年份、強颱機率增加，全球需防範極端天氣風險提升。
聖嬰回歸訊號明確！恐挑戰140年最強紀錄
鄭明典指出，聖嬰現象是指赤道東太平洋海溫異常偏高，而反聖嬰則為異常偏低，兩者判定主要依據「聖嬰指標區」的海溫距平變化。近期觀測顯示，該區海溫已由冷轉暖，暖色訊號逐漸主導，代表系統正從反聖嬰轉向聖嬰狀態。
鄭明典說明，過去在3月前的預測常受「春季障礙」影響，可信度較低，因此官方多持保守態度，但進入4月後，模式已出現明確訊號，顯示聖嬰現象發展趨勢逐漸確立。事實上，自去年下半年起，就有學者觀察到該區海溫偏高，預測今年可能出現強甚至超強聖嬰。
2026強聖嬰機率50%！可能是史上最熱年份
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，目前太平洋暖水帶正在形成，氣候狀態已由拉尼娜轉為中性，預估今年夏季進入聖嬰現象的機率超過六成。紐約州立大學奧爾巴尼分校研究則發現，西太平洋異常西風強度已超越1997年超級聖嬰前兆，將暖水迅速推往東側。
科學家分析，若未來幾個月海表溫度持續升高，並出現超過攝氏2度的異常暖化，將可能演變為強聖嬰事件。加上全球暖化背景下，海洋累積熱能增加，使本次聖嬰現象強度可能超越過去紀錄。
歷史資料顯示，自1950年以來，海溫上升超過2℃的「超級聖嬰」僅出現於1982、1997與2015年，其中2015年更曾創下三個月平均升溫逾2.5℃的紀錄。
美國氣候預報中心（CPC）最新預測指出，強聖嬰發生機率約50%，非常強聖嬰則有25%。科學家預測，2026或2027年極可能打破2024年的高溫紀錄，成為史上最熱年份。哥倫比亞大學預計於4月19日發布最新預測，提供更精確的強度評估。
強聖嬰前兆出現了！五級颱風狂冒出
近期在赤道兩側同時出現三個五級颱風，且位置異常靠近赤道，這種罕見現象被視為強聖嬰前兆之一，也意味著未來極端天氣風險將提升。英國國家氣象局警告，熱帶太平洋升溫速度恐為本世紀最快。
世界氣象組織（WMO）也指出，雖然2023至2024年已屬史上前五強聖嬰現象，但今年發展趨勢更具威脅性，一旦原本將暖水推向西方的風力減弱甚至逆轉，全球氣候將進入高度不穩定狀態。
聖嬰現象是什麼？對台灣影響曝光
中央氣象署說明，「聖嬰」（El Niño）一詞源自西班牙文，原指秘魯漁民觀察到聖誕節前後海水異常升溫現象。後續研究發現，聖嬰現象會影響整個赤道太平洋，並與大氣南方振盪密切相關。
聖嬰現象每隔2至7年發生一次，會改變赤道太平洋的沃克環流，進而重塑全球降雨分布。當暖水集中在中東太平洋，南美洲西岸與北美部分地區降雨增加，而澳洲、印尼與印度則易出現乾旱。
聖嬰現象往往推升全球氣溫，也使暴雨、乾旱與森林火災等極端事件更加頻繁。對台灣而言，雖非主要影響區，但聖嬰現象發展期間，冬季較易出現暖冬，隔年春季降雨偏多。
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鄭明典指出，聖嬰現象是指赤道東太平洋海溫異常偏高，而反聖嬰則為異常偏低，兩者判定主要依據「聖嬰指標區」的海溫距平變化。近期觀測顯示，該區海溫已由冷轉暖，暖色訊號逐漸主導，代表系統正從反聖嬰轉向聖嬰狀態。
鄭明典說明，過去在3月前的預測常受「春季障礙」影響，可信度較低，因此官方多持保守態度，但進入4月後，模式已出現明確訊號，顯示聖嬰現象發展趨勢逐漸確立。事實上，自去年下半年起，就有學者觀察到該區海溫偏高，預測今年可能出現強甚至超強聖嬰。
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，目前太平洋暖水帶正在形成，氣候狀態已由拉尼娜轉為中性，預估今年夏季進入聖嬰現象的機率超過六成。紐約州立大學奧爾巴尼分校研究則發現，西太平洋異常西風強度已超越1997年超級聖嬰前兆，將暖水迅速推往東側。
科學家分析，若未來幾個月海表溫度持續升高，並出現超過攝氏2度的異常暖化，將可能演變為強聖嬰事件。加上全球暖化背景下，海洋累積熱能增加，使本次聖嬰現象強度可能超越過去紀錄。
美國氣候預報中心（CPC）最新預測指出，強聖嬰發生機率約50%，非常強聖嬰則有25%。科學家預測，2026或2027年極可能打破2024年的高溫紀錄，成為史上最熱年份。哥倫比亞大學預計於4月19日發布最新預測，提供更精確的強度評估。
強聖嬰前兆出現了！五級颱風狂冒出
近期在赤道兩側同時出現三個五級颱風，且位置異常靠近赤道，這種罕見現象被視為強聖嬰前兆之一，也意味著未來極端天氣風險將提升。英國國家氣象局警告，熱帶太平洋升溫速度恐為本世紀最快。
世界氣象組織（WMO）也指出，雖然2023至2024年已屬史上前五強聖嬰現象，但今年發展趨勢更具威脅性，一旦原本將暖水推向西方的風力減弱甚至逆轉，全球氣候將進入高度不穩定狀態。
中央氣象署說明，「聖嬰」（El Niño）一詞源自西班牙文，原指秘魯漁民觀察到聖誕節前後海水異常升溫現象。後續研究發現，聖嬰現象會影響整個赤道太平洋，並與大氣南方振盪密切相關。
聖嬰現象每隔2至7年發生一次，會改變赤道太平洋的沃克環流，進而重塑全球降雨分布。當暖水集中在中東太平洋，南美洲西岸與北美部分地區降雨增加，而澳洲、印尼與印度則易出現乾旱。
聖嬰現象往往推升全球氣溫，也使暴雨、乾旱與森林火災等極端事件更加頻繁。對台灣而言，雖非主要影響區，但聖嬰現象發展期間，冬季較易出現暖冬，隔年春季降雨偏多。