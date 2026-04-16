我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇今（16）日續戰紐約大都會，最受矚目的焦點莫過於大谷翔平相隔1783天後再度封印「二刀流」，以「純投手」身分掛帥先發。雖然今日「打者翔平」缺陣，但廣大球迷關心的「連續比賽上壘紀錄」並不會因此終結。根據大聯盟官方規定，這項紀錄將會順延至大谷下次提棒上陣時繼續累計，讓他保有挑戰道奇隊史第一神紀錄的機會。大谷翔平今日專注於投手丘的對抗，這是他自天使隊時期2021年5月28日對戰運動家以來，首度未以先發打者身分出場。然而，根據MLB官方規則第9.23條關於「累積成績規定」的記載：「連續比賽紀錄的計算，必須是球員完成打席並出壘或出局才成立。」由於大谷今日並未列入先發打線，也沒有以代打身分上場，因此他的紀錄將處於「暫停」狀態而非「中斷」。大谷翔平自去年8月24日已寫下驚人的連續48場上壘紀錄。這項紀錄目前在道奇隊史（含前身布魯克林時期）高居歷代單獨第4名；若僅計算遷往洛杉磯後的時期，大谷則是僅次於傳奇的前輩，高居隊史第2。目前大谷翔平的連續上壘紀錄仍在持續堆高，他的下一個目標是1900年以後的道奇隊史紀錄，由1954年傳奇巨星史奈德（Duke Snider）所創下的連續58場上壘。目前大谷僅落後10場，只要在接下來重回二刀流或擔任指定打擊的比賽中持續展現強大選球與打擊火力，大谷翔平極有可能在近期內改寫這項封塵超過70年的古老紀錄。